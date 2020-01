Valanga di assegni "tagliati": errori sulle pensioni di gennaio

L'anno non comincia bene per l'Inps. I ratei degli assegni di gennaio (accreditati il 3 di questo mese) conterebbero degli errori con un importo più basso di quanto dovuto. Le segnalazioni di "sviste" e ammanchi sull'assegno stanno arrivando da tutta Italia. A scoperchiare il vaso di Pandora sono tutti quei Caf o sindacati che assistono i pensionati. In Umbria ad esempio la Spi Cgil ha raccolto diverse segnalazioni che portano in un'unica direzione: la cifra dell'assegno di gennaio è più bassa. Un vero e proprio cortocircuito dato che a gennaio sarebbe dovuta scattare la mini-rivalutazione con un aumento proprio sui ratei. " Effettivamente - afferma Roberto Panico, direttore dell’Inca Cgil Umbria, a Today – abbiamo riscontrato che chi aveva usufruito del cosiddetto ‘bonus Poletti’, nel ricalcolo effettuato dall’istituto si è visto annullato il bonus del 2019, cosa che ha comportato un debito nei confronti dell’inps, e si è visto disapplicare il bonus nel 2020, con conseguente diminuzione della pensione ".

Segnalazioni in tutta Italia

E come detto il caso riguarda milioni di pensionati in tutta Italia. Segnalazioni sono arrivate già dall'Emilia Romagna e dal Friuli Venezia Giulia. Solo in Friuli sono state "colpite" dal taglio almeno 100mila persone. L'ammanco riguarda soprattutto gli assegni che vanno dai 1.405 euro ai 2.010 euro. L'Inps ha riconosciuto l'errore parlando di un taglio involontario di alcune decine di euro. Ma i pensionati (molto attivi sui social in queste ore) parlano di un buco di centinaia di euro sull'assegno.

Cosa farà l'Inps

L'Istituto di previdenza sociale ha fatto sapere che nel mese di febbraio ci sarà un conguaglio e invita tutti i pensionati interessati a rivolgersi all'ufficio Inps più vicino per ottenere ulteriori spiegazioni. E a quanto pare l'errore sarebbe stato riscontrato anche su alcuni assegni di dicembre 2019. Insomma per l'Inps il 2020 inizia davvero in salita. E la grana assegni arriva proprio nel momento in cui il presidente Tridico è sulla graticola per le nomine all'interno dell'Istituto che hanno mandato su tutte le furie le opposizioni ma anche gli alleati di governo dei 5 Stelle, come il Pd.

Tridico nel mirino