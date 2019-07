Vw e Ford rafforzano l'alleanza

Sarebbe stato bello, per John Elkann, abbinare ai 120 anni di Fca le nozze con Renault. E invece, in un batter di ciglio, il colpo è sfumato. Chissà se da qui a fine anno le parti torneranno a parlarsi oppure se Fca troverà altre strade. Nel frattempo, il Lingotto resta spettatore dell'allargamento degli accordi tra Ford e Volkswagen proprio su due dei temi sui quali Fca (soprattutto) e Renault si sarebbero dovute concentrare: elettrico e guida autonoma.

A sei mesi dal lancio dell'accordo che li vedrà produrre insieme pick-up e van, Vw e Ford estendono dunque l'intesa allo scopo di servire meglio i rispettivi clienti, migliorando al tempo stesso la competitività e le efficienze in termini di costo e capitale. Sul fronte delle auto senza conducente, i tedeschi investiranno 2,6 miliardi di dollari tra capitali e asset nella società specializzata Argo Ai, arrivando a detenere una quota pari a quella posseduta dall'alleato Usa. «Mentre «Ford e Volkswagen rimangono indipendenti e fieramente competitive sul mercato, fare squadra e lavorare con Argo AI su questa importante tecnologia ci consente di offrire competenze, scala e copertura geografica senza pari», commenta l'ad della Casa di Dearborn, Jim Hackett. Passando all'elettrico, Ford utilizzerà l'architettura Meb, cioè la base per la costruzione di e-car tedesche, per produrre veicoli a zero emissioni per l'Europa a partire dal 2023. Dovrebbero essere prodotte più di 600mila unità di un primo modello in 6 anni.

«La nostra alleanza globale sta iniziando a mostrare promesse ancora maggiori, e noi continuiamo a guardare ad altre aree nelle quali potremmo collaborare», aggiunge l'ad di Volkswagen, Herbert Diess.

L'ampliamento dell'intesa, arriva nel giorno in cui un terzo protagonista del settore è invece costretto a rivedere ancora al ribasso le prospettive per l'anno in corso. Daimler ha infatti tagliato - per la seconda volta in poche settimane - la propria guidance sugli utili.