Ferrari ottimista: “Prova schiacciante per Vettel”

Si respira aria di ottimismo in casa Ferrari, almeno sentendo le parole del direttore sportivo Laurent Mekies dopo l'incontro con i commissari del GP del Canada e cioè Emanuele Pirro, Gerd Ennser, Mathieu Remmerie e Mike Kaerne. Obiettivo dell'incontro quello di cercare di ribaltare la decisione dei commissari che durante il GP del Canada avevano penalizzato Vettel di 5 secondi facendogli, così, perdere la vittoria. Il tedesco della Ferrari era stato penalizzato per un rientro in pista non sicuro e per aver forzato così fuori pista l'avversario.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Ferrari avrebbe sottoposto ai commissari nuove prove non disponibili al momento della precedente decisione. Addirittura, per il direttore sportivo della Ferrari ci sarebbe un'evidenza schiacciante.

Mekies ha voluto sottolineare il pieno rispetto per il lavoro degli steward che è molto difficile vista la complessità delle gare ma ha voluto ribadire che questa nuova evidenza dovrebbe essere sufficiente a provare che il ferrarista non ha infranto nessun regolamento.

A questo punto non si può fare altro che attendere la decisione definitiva sul "caso Vettel" che però potrebbe non arrivare nella giornata di oggi. Solo dopo la decisione finale, la Ferrari tornerà a parlare della questione. Nel frattempo, tutto il team è impegnato nelle prime prove del GP di Francia che si correrà domenica.

Respinto il ricorso