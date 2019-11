La figlia di Heather Parisi: "Mio padre è estraneo alle violenze su mia madre"

Hanno destato parecchio clamore le dichiarazioni di Heather Parisi a Live – Non è la d'Urso della settimana scorsa. In questi giorni sono stati tantissimi a chiedersi chi fosse l'uomo che per sette anni le ha usato violenza fisica e psicologica. La showgirl ha dichiarato di non volerne rivelare il nome ma in queste ore è stata la figlia Jacqueline a parlare, tramite una lettera inviata al settimanale Donna Moderna.

Il racconto di Heather Parisi è stato forte e duro, come lo sono tutti quelli delle donne vittime di violenza domestica da parte di mariti, fidanzati e compagni. Certo, quando è un personaggio così noto a fare certe rivelazioni, l'eco della notizia è amplificata e fa molto più rumore. Sono testimonianze che possono aiutare le altre donne a trovare il coraggio di uscire da questo tunnel ed è stato questo lo scopo del racconto fatto da Barbara d'Urso.

Heather Parisi ha preferito non rivelare l'identità di quell'uomo ed essendo trascorsi tanti anni da quegli episodio è impossibile risalire con certezza al suo nome. La showgirl non ha dato nessun riferimento temporale e nessuna indicazione che possa permettere di capire chi lui fosse. A distanza di così tanto tempo, ha preferito non dare adito a ulteriori pettegolezzi, facendo in modo che quello restasse un racconto isolato e senza ulteriori strascichi. Tuttavia, inevitabilmente qualcuno ha cercato di individuare l'artefice delle violenze sulla showgirl ed è iniziato a circolare il nome di Giovanni Di Giacomo, stimato medico ortopedico di Roma con il quale Heather Parisi ha avuto una figlia, proprio Jacqueline Luna. La ragazza oggi ha 19 anni e ha voluto difendere suo padre, scrivendo una lettera al settimanale Donna Moderna.

“ Mi dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto, allo stesso tempo ci tengo a sottolineare, a scanso di ulteriori equivoci, che il mio papà Giovanni Di Giacomo è completamente estraneo a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nascita mia e di mia sorella. Mi sembra questo un atto dovuto nel rispetto di mio padre ”, ha scritto Jacqueline, con tutto l'amore che un figlia può provare nei confronti di un padre. Tra la ragazza ed Heather Parisi non intercorrono rapporti da ormai diverso tempo. Jacqueline ora vive in America, dove studia l'arte dello spettacolo. È volata lontano per sfuggire alla fama della madre, come da lei stessa dichiarato, ma certe parole sanno coprire grandi distanze. Nella sua lettera si fa riferimento anche a sua sorella mggiore Rebecca, di 25 anni, che Heather Parisi ha avuto con un altro uomo, Giorgio Manenti,