Francesca Manzini: "La mia famiglia sono io, ho toccato il fondo e non ho bisogno di nessuno"

Francesca Manzini è stata una delle rivelazioni dell'edizione di Amici Celebrities appena conclusa. Imitatrice di grande successo, ha saputo cimentarsi con passione ed entusiasmo in tutte le discipline richieste, per altro con ottimi risultati. Come spesso accade, però, dietro le quinte di un personaggio si nascondono delle ombre, spesso inimmaginabili.

Intervistata da Panorama, Francesca Manzini ha raccontato uno spaccato della sua vita lontana dalle luci della ribalta, svelando retroscena inediti e sorprendenti per chi l'ha conosciuta solo tramite la televisione. La Manzini vuole farsi apprezzare per quello che è, non per quello che appare e lo ha dimostrato anche sui social, dove si è esposta senza veli contro il body shaming. Nell'intervista non ha fatto mistero di aver sofferto in passato di anoressia e bulimia, due dei più grandi mali del secolo che affliggono molte più persone di quante non si pensi. “ Ho abbracciato il male, l’ho abbracciato forte e l’ho sconfitto. Poi l’ho metabolizzato e sono risorta ”, ha spiegato Francesca Manzini raccontando forse uno dei momenti più bui della sua vita.

È in questi racconti di vita così forti fatti senza filtri su Panorama che la donna svela sfumature inaspettate della sua vita. Parla del suo difficile rapporto con la sua famiglia svelando di quando, nel 2011, è stata per tre giorni in coma a causa di un incidente: “ La vita mi ha costretto a contare soprattutto su di me anche in momenti difficili. Non ricordo tunnel e luci varie, ma solo un senso di sonno profondissimo da cui non riuscivo a uscire. Per questo ancora adesso ho paura a dormire. ”

Stando alle sue parole, a Francesca Manzini è mancato il supporto della sua famiglia nel suo percorso di vita e di crescita: “ La mia famiglia sono io. Purtroppo sono arrivata a non aver bisogno di nessuno. Ho toccato il fondo, ho capito che dovevo vivere e solo a quel punto ho conosciuto davvero i miei genitori. ” Nel descrivere sua madre e suo padre, Francesca Manzini è stata delicata nonostante si percepisca del risentimento nelle sue parole: “ Mia mamma inseguiva la sua bellezza e la sua libertà, mio padre ha inseguito la sua carriera. ” Pare che anche con sua sorella i rapporti non siano sempre idilliaci.

Amici Celebrities è stata l'occasione da prendere al volo per lei, che per quattro volte di fila è stata rifiutata a Tale e Quale Show. Si è fatta conoscere dal grande pubblico e l'ha incantato con la sua arte eclettica, dimostrando una grande capacità di stare sul palco. Ha cantato e ballato ma ha anche divertito con le sue imitazioni, che sono state accolte sempre con grande calore. Probabilmente per lei è iniziata una nuova fase della sua carriera.