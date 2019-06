Il Gay Pride contro il governo: "Vuole cancellarci". Il bacio Luxuria-Asia Argento

"Abbiamo il diritto di essere diversi" , gridano dal carro principale durante la manifestazione del Gay Pride. Nella manifestazione romana non mancano gli attacchi al governo gialloverde e le rivendicazioni politiche. "Sotto Santa Maria Maggiore facciamo il miracolo dell' arcobaleno. Dove c'è amore c'è famiglia" , tuonano i partecipanti che, a detta degli organizzatori, sono circa 700mila. E, mentre sul carro principale le due testimonial Luxuria e Asia Argento si baciano (guarda la gallery), in migliaia per le strade della Capitale si scatenano alla parata sulle note di Pedro, Dolce amaro, Barbie girl e persino Bella ciao.

Durante la 25esima edizione del Gay Pride vengono sventolate le bandiere del circolo culturale omosessuale Mario Mieli, dell'Arcigay, della Cgil, dell'Anpi e dell'Onfalos di Perugia. "I diritti devono essere per tutti e avere diritti non vuol dire toglierli agli altri" , spiega il consigliera comunale del Movimento 5 stelle Maria Agnese Catini che si augura che "Roma sia nel 2025 città World Pride" . Ma in piazza i partecipanti ce l'hanno, in modo particolare, con il governo. "L'attacco alle famiglie arcobaleno è stato fin da subito, con il ministro Fontana, con il decreto sul ripristino di 'mamma e papà' sui documenti. Sicuramente c'è la volontà di cancellarci" , commenta il presidente delle Famiglie Arcobaleno Gianfranco Goretti. "Noi non chiediamo diritti ma doveri - ha aggiunto - i nostri bambini non hanno riconoscimento, noi invece vogliamo essere inchiodati alle nostre responsabilità genitoriali" . Durante il corteo (guarda la gallery), si alzano in contino cori di "vaffa" contro il senatore della Lega Simone Pillon, relatore del disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia.