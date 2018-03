Giorgetti: "Un'alleanza Lega-M5S? Sarebbe l'extrema ratio prima di disperarsi"

"Allearsi con i Cinque Stelle per la legge elettorale? Sarebbe l'estrema ratio prima di disperarsi" . Il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, non ci gira troppo intorno. E, in una intervista al Corriere della Sera, mette in chiaro che un'alleanza tra il Carroccio e il Movimento 5 Stelle sarebbe "l'ultima arma prima della disperazione" .

In queste ore Giorgetti sta portando avanti le trattative per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. "II centrodestra andrà al governo. Con la perseveranza e la pazienza arriveremo a quello per cui gli italiani ci hanno dato iI voto" , assicura il vicesegretario della Lega allontanando, una volta per tutte, quelle voci che danno per fatta un'intesa con i Cinque Stelle. "II fatto è che noi non vogliamo affatto eleggere i presidenti solo tra Cinque Stelle e Lega - spiega al Corriere della Sera - e credo che non sia nemmeno l'auspicio dei Cinque Stelle. Per questo servirà ancora tempo: per arrivare a soluzioni piu larghe" .

Giorgetti ribadisce, con chiarezza, che l'alleanza è con Forza Italia e Fratelli d'Italia. "Magari, come nel ciclismo, tiriamo il gruppo e chi tira arriva piu sfiatato - fa notare - però, mentre io e lei parliamo, si è chiusa l'intesa per la candidatura di Renzo Tondo alla presidenza del Friuli-Venezia Giulia. Credo sia una buona conferma della nostra lealtà e coerenza. A cui sacrifichiamo anche l'amore per la sua terra di Massimiliano Fedriga, uno dei nostri uomini migliori" .