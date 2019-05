Guardiola: il City prepara un contratto da 115 milioni

Il Manchester City sarebbe pronto a fare delle vere e proprie "follie" pur di trattenere in squadra l'allenatore Pep Guardiola. Secondo The Sun che ha riportato la notizia, la dirigenza del club inglese avrebbe proposto al tecnico un contratto di cinque anni da ben 115 milioni. Un contratto davvero molto importante sotto tutti i profili che evidenzierebbe la volontà dei Citizens di voler continuare a tutti i costi le prossime stagioni con l'attuale allenatore.

L'indiscrezione della proposta del City con annesso maxi stipendio arriva in un momento in cui Guardiola è corteggiato dalla Juventus che è in cerca di un sostituto di Allegri. Probabilmente, la volontà di "coprire d'oro" il tecnico è anche quella di toglierlo il più rapidamente possibile dal mercato, nonostante la possibilità che la squadra sia estromessa dalla prossima Champions League a causa del deferimento per Fair Play Finanziario da parte dell'Uefa.

Per il tecnico che nel corso dell'attuale stagione ha realizzato il Treble vincendo Premier League, Coppa d'Inghilterra e Coppa di lega, si tratterebbe di un aumento di stipendio molto importante. Guardiola attualmente ha in mano un contratto con il Manchester City sino al 2021 e guadagna annualmente 15 milioni di sterline. Se firmerà il maxi rinnovo, il tecnico potrà arrivare a guadagnare ogni anno circa 23 milioni di euro.