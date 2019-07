Iannone bacchetta la De Lellis: "Hai fatto la fi..., poi ci sei cascata"

Una Stories di Instagram pubblicata qualche giorno fa da Giulia De Lellis ha fatto molto discutere sulle sue dinamiche di coppia insieme a Andrea Iannone.

La giovane influencer sta sorseggiando quello che all'apparenza sembra un cocktail alla frutta e rivolgendosi ai suoi follower esclama: "Comunque fa caldo e le vitamine sono importanti". A quel punto, non inquadrato, interviene in maniera brusca il motociclista: "Andiamo Giu, hai finito di dire cazzate?!". Lo sguardo della De Lellis sembra farsi cupo ma, dopo un attimo di esitazione, inizia un battibecco col fidanzato.

"Non far così perché già tutti dicono che sei un arrogante, maleducato e antipatico...", redarguisce bonariamente la ragazza. La risposta di Iannone sembra però spiazzare ancor di più la De Lellis. Lo sportivo, infatti, farebbe di tutto - a dire di lei - per apparire esattamente come viene descritto da molti detrattori: "Hanno ragione. Sono arrogante, maleducato, antipatico, prepotente, permaloso, ce l'ho tutte!". Giulia annuisce un po' sconsolata alla telecamera e Iannone aggiunge spavaldo: "Però alla fine hai scelto me".

La De Lellis sembra approvare queste parole, guarda il suo lui con gli occhi dell'amore e prova a chiedere: "Perché ho scelto te?". La risposta di Andrea non è delle migliori: "Perché hai fatto la figa e poi ci sei cascata". In questo momento il sorrisetto furbo di Giulia si trasforma in una smorfia di disapprovazione. Dopo aver visto questa stories, molti follower della ragazza si sono domandati se Iannone abbia veramente un caratteraccio o sia solo un atteggiamento da duro. Altri, invece, avranno pensato che a scatenare la furia del ragazzo sia stata la parola "arrogante" che è anche il titolo della hit estiva di Irama, ex affaire amoroso di Giulia.

Quel che è certo è che Iannone non è nuovo a certi atteggiamenti poco educati nei confronti della sua ragazza. Poche ora fa, in una nuova Stories, la De Lellis ha lanciato un sondaggio relativo alla sua attività di influencer nel settore del make-up e di sottofondo è arrivata nuovamente la voce burbera di Andrea: "Ma che devi fare Giu?! Ma che sondaggio?!?". La ragazza ha tentato anche in questo caso di difendere l'amato: "Vuole che stia sempre con lui, non posso mai parlare con voi, è gelosissimo". Iannone, intanto, confermava il suo atteggiamento invitandola a smetterla con queste stories.