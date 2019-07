Ibiza rischia di "esplodere" per la gelosia: sull’isola troppi ex

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma anche Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante. A Ibiza è partita la sagra degli ex che si incontrano… La piccola isola sopporterà tutta questa gelosia?

Per qualche strana congiunzione astrale, in questo bollente mese tutti i personaggi che hanno tenuto banco con le loro storie d’amore per tutto l’inverno si stanno ritrovando ad Ibiza, l’isola dell’amore. Per chi non ci sia mai stato c’è da dire che tutta l’isola si può tranquillamente girare in macchina in un paio di ore, ma che i posti di “ritrovo”, le serate più cool e le calette con l’acqua cristallina sono sempre le stesse, difficile quindi non incontrarsi se ci si conosce.

Proprio in questi giorni, come dicevamo stanno affluendo i vip nostrani che di Ibiza, chi per un motivo, chi per un altro hanno fatto la loro isola del cuore. Impossibile non ricordare i bagni, sia di sole che di mare di Belen Rodriguez, con Stefano de Martino, sia quando loro erano una coppia, che quando si sono divisi, e anche ora che tornati insieme avrebbero deciso di rinnovare i voti di matrimonio proprio sull’isola.

Ma loro due non sono i soli. Infatti sull’isola sta arrivando Andrea Iannone, ex di Belen, che proprio a Ibiza si è innamorato di lei, o in ogni caso sono uscite le prime foto di loro due insieme. Ma non è finita qui. Insieme al pilota di moto Andrea Iannone, sta arrivando la sua nuova fidanzata Giulia De Lellis, che ad Ibiza è stata parecchie volte, perché il suo ex Andrea Damante facendo il Dj ad Ibiza ha passato parecchie serate. E, pensate un po’, ad Ibiza è arrivato anche lui.

Andrea però è in attesa della sua nuova fiamma Sara Croce. Chi è rimasto fuori da questo giro di coppie? Stefano De Martino, ma ce n'è anche per lui, perché sta arrivando, come tutti gli anni Gilda Ambrosio, la sua ex con cui è stato per tanto tempo quando era separato da Belen e con cui aveva trascorso le vacanze proprio a Ibiza.

Per finire, ciliegina sulla torta, sono in arrivo Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser, forse l’unica coppia a non avere nessun ex sull’Isola, ma con un odio viscerale, ampiamente mostrato sui social per Iannone e la De Lellis.

Potrà reggere l’isola a questi incroci presenti e passati? I dubbi ci sono e molti, anche perché incontrarsi non sarà difficile, anzi, sarà quasi impossibile il contrario!