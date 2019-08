Aperitivo, il rituale più amato dell’estate 2019

L’aperitivo in vacanza si conferma il rituale più gettonato e amato dagli italiani.

Da consumare sotto l'ombrellone, seduti sulla sdraio, nel ciringuito in spiaggia è un momento di condivisione e socializzazione tra amici e familiari. In estate diventa un momento immancabile per creare un’atmosfera di leggerezza e relax utile a stringere nuovi rapporti sociali o consolidare al meglio quelli vecchi.

L’aperitivo dell’estate 2019 si tinge di tinte forti come il fucsia, l’arancio, il verde lime o il giallo. A questi colori si accostano gli accessori giusti. Sulla tinta unita si prediligono piatti e tovaglioli fantasia. Su una tovaglia decorata si predilige un colore unito per dar vita ad un tocco originale e creativo. Le composizioni di frutta esotica sono molto apprezzate dai food blogger.

Oltre all’aspetto visivo che deve spingere la gente a gustare l’aperitivo, il cibo deve avere un sapore equilibrato in grado di esaltare al meglio la fragranza del drink. Molti sono gli amanti della classica bruschetta preparata con del pane integrale abbinato alla burrata e gamberi crudi conditi con timo. Per chi predilige un tocco mediterraneo ci sono aperitivi con insalata di pomodorini verdi, rossi e gialli con delle feta laccata al miele ed una pioggia di basilico fresco.

Come rendere speciale un aperitivo in spiaggia? I food blogger forniscono i seguenti consigli:

- Creare un allestimento informale e confortevole: come con le classiche stuoie di paglia, alternate a cuscini materasso e piccoli pouf da outdoor permettono di dar vita ad un’atmosfera familiare e accogliente;

- Rendere magica l'atmosfera: utilizzare lanterne colorate di diversi formati o torce bamboo

- Buffet bio: potete allestire un unico tavolo con un tessuto in lino grezzo che scende fino terra ed utilizzare accessori bio. Posate in legno di betulla e piatti in foglia di palma o polpa di cellulosa creano un aspetto originale;

- Musica a volontà: un aperitivo indimenticabile deve esser accompagnato dalla giusta colonna sonora. Che sia musica live o una playlist deve essere in grado di arricchire di divertimento questo momento rilassante.