Cala il prezzo del tartufo, corsa all'acquisto

Sempre più conveniente l’acquisto del tartufo bianco.

Come riporta Adnkronos, un’inchiesta Coldiretti svela che il prezzo del tartufo sia calato del 5% rispetto all’anno scorso e quindi si attesta su un valore di 2000 euro al chilo per pezzature oltre i 50 grammi alla borsa del tartufo di Acqualagna, che per prima rende note le quotazioni.

“ All'avvio della stagione - spiegano da Coldiretti - si rileva dunque un contenimento dei prezzi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando si registravano per le stesse dimensioni valori di 2100 euro al chilo, già molto convenienti. Importi ancora più contenuti sono stati raggiunti quest'anno per le pezzature più piccole con valori che vanno da 1500 euro tra i 15 ed i 50 grammi a 1000 euro al chilo sotto i 15 grammi. Si tratta di un vero affare soprattutto se confrontati con i valori record del 2017 quando a causa della siccità al debutto della stagione 2017 sullo stesso mercato di Acqualagna un bianco grande era quotato 3.500 euro al chilo, un medio 2.900, un piccolo 2mila euro, praticamente il doppio ”.

A pesare sul prezzo dei tartufi sono le condizioni climatiche - perché il tubero pregiato deve crescere in terreni freschi e umidi. In tutta Italia esistono centomila raccoglitori ufficiali di tartufi, che riforniscono negozi e ristoranti.