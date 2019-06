Consigli per affrontare al meglio la maturità 2019

L’esame di maturità è l’ultimo step che separa gli studenti dal famigerato e agognato diploma.

È una prova tanto temuta che non risparmia ansia e tensione. La maturità 2019 risulta diversa da quella affrontata negli anni precedenti. Si compone di due prove scritte, la prima e la seconda e un colloquio orale. La prima prova si svolgerà il 19 Giugno e consisterà in uno scritto di italiano. Si potrà scegliere tra tre tipologie: l’analisi del testo, il testo argomentativo e il tema di attualità su una traccia a scelta tra quelle proposte dal Miur.

La seconda prova si svolgerà il 20 Giugno ed è una prova scritta multidisciplinare. Le tracce sono stabilite dal Ministero dell’Istruzione in base al tipo di scuola, liceo o istituto tecnico e professionale. Ad esempio, i maturandi del liceo classico dovranno affrontare una prova di latino mista a greco. Mentre quelli del liceo scientifico affronteranno un compito sia di matematica che di fisica. L’orale è l’ultima prova, forse quella più temuta. Consisterà in un colloquio su più materie. Non prevede più l’elaborazione di una tesina. La commissione per la maturità 2019 si compone sia di commissari interni che esterni. Il voto massimo è espresso in 100/100.

Per affrontare al meglio questa prova che vi consentirà l’ingresso nel mondo dell’università o del lavoro vi forniamo dei semplici e utili consigli:

1) Riposo adeguato: per mantenere la mente lucida e concentrata, almeno 48 ore prima di sostenere la prova d’esame occorre allontanarsi dai libri. Il cervello necessita di rielaborare con calma, senza pressioni le informazioni acquisite. Bisogna dormire adeguatamente per almeno sette- otto ore a notte;

2) Alimentazione variegata e sana: per mantenere il cervello attivo si consiglia di mangiare cibi ricchi di omega 3. Essi sono abbondantemente presenti nel pesce azzurro e nella frutta secca;

3) Fare attenzione a non bere troppo caffè: sostanze stimolanti come caffè o bevande energetiche vanno assunte con moderazione. Troppi caffè in particolare, provocano difficoltà nell’addormentarsi. Provocano alterazioni del ciclo sonno- veglia. Ciò si traduce in nervosismo, scarsa concentrazione, disturbi di memoria;

4) Gestire l’ansia con attività piacevoli: è inevitabile essere in preda all’ansia prima di sostenere una prova d’esame. Per scaricare tensioni e ansia può essere utile dedicare delle ore all’esercizio fisico. Può risultare vitale e rigenerante anche solo una passeggiata di mezz’ora a passo spedito. Non dimenticate inoltre di dedicare parte delle vostre giornate ad attività piacevoli e passioni che vi alleggeriranno la mente. Vi faranno fare il pieno di buonumore;

5) Premiarsi: progettate una vacanza da affrontare con gli amici subito dopo la maturità. Sarà il premio ideale da concedersi. Il solo pensiero vi motiverà per affrontare al meglio questa prova importante con positività e determinazione.