Ecco gli uomini più ricchi al mondo: al numero uno c'è Bill Gates

Fai l'imprenditore e sei americano? Hai buone possibilità di entrare nella lista degli uomini più ricchi del mondo. Lo dice Forbes, che sul suo sito internet pubblica la classifica dei più facoltosi del pianeta. Gli Usa si confermano per l'ennesima volta al primo posto di questa speciale classifica, sia per numero di Paperoni presenti, sia per la quantità di ricchezza accumulata.

In vetta c'è come sempre il presidente di Microsoft Bill Gates, a cui viene attribuito un patrimonio personale di 86 miliardi di dollari. Una cascata di denaro che fa arrossire gli "appena" 75,6 miliardi posseduto dal noto investitore Warren Buffet e i 72,8 di Jeff Bezos, fondatore e proprietario del sito di e-commerce Amazon. Quinto in classifica il presidente e amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg, che tanto per non esagerare nell'accumulazione di ricchezza riceve come retribuzione per il suo doppio ruolo in azienda la miseria di un dollaro.

Tra gli altri nomi famosi nella top 10, spiccano Larry Ellison (fondatore di Oracle, leader mondiale nella vendita di software per pc) con 52,2 miliardi e Michael Bloomberg (imprenditore televisivo e sindaco di New York tra il 2002 e il 2013 che detiene in banca la ragguardevole cifra di 47,5 miliardi), mentre guadagna diverse posizioni l'imprenditore digitale cinese Jack Ma (28,5 miliardi), che più di un tifoso del Milan ricorderà essere stato accostato un anno fa proprio alla società rossonera per il possibile acquisto delle quote in mano a Silvio Berlusconi.

E gli italiani? Se la cavano abbastanza bene. L'italiano più ricco in realtà è una donna: si chiama Maria Franca Fissolo, è la vedova dell'imprenditore del settore dolciario Michele Ferrero e dal marito ha ereditato poco più di 25 miliardi di dollari: si piazza al 29° posto. Venti posizioni più indietro troviamo il presidente di Luxottica Leonardo Del Vecchio (17,9 miliardi), mentre si piazza ottantesimo l'ingegnere Stefano Pessina (13,9 miliardi di patrimonio personale). Nella top 200 ci sono, poi, la proprietaria della compagnia farmaceutica Massimliana Landini Aleotti (133° posto con quasi 10 miliardi) e l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi (7 miliardi).