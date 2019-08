Perché avere un partner ​ha un effetto analgesico

Poter contare su un partner empatico, nel corso della propria esistenza, assicura un effetto analgesico.

A dimostrarlo è un recente e molto discusso studio scientifico condotto dall’Università delle Isole Baleari in collaborazione con l’Umit, Università di Scienze della Salute di Hall in Tirol, in Austria. La ricerca si è basata sulla valutazione della sensibilità al dolore da pressione di circa quarantotto coppie. Ciascun componente della coppia è stato testato sia da solo che in compagnia del proprio partner.

I ricercatori spagnoli e austriaci hanno somministrato alle coppie in questione un questionario dettagliato. L’obiettivo del test è stato capire quale fosse l’effettiva percezione al dolore. Dai risultati della ricerca, pubblicati sulla nota rivista scientifica Scandinavian Journal of Pain, è emerso che in presenza dei loro partner, uomini e donne hanno mostrato soglie di tolleranza del dolore più elevate. Da sole invece le stesse persone si sono dimostrate più vulnerabili e indifese. In effetti tendevano a percepire in maniera costante e acuta il dolore che veniva inflitto loto durante l’esperimento.

Questa scoperta dimostra quanto l’“empatia del partner” ossia la capacità di mettersi nei panni altrui, di sentirsi compresi, complici, gioca un ruolo importante per la salute fisica di ciascun individuo. La solitudine rende vulnerabili, indifesi e fragili. Poter contare su un partner invece ci fa sentire sostenuti psicologicamente, compresi e amati per quello che siamo. Ciò è di vitale importanza e in influenza il benessere psicofisico.

Un partner arricchisce la propria esistenza, rende forti, accresce la propria autostima soprattutto di fronte alle situazioni difficili e soprattutto dolorose come una malattia. Pertanto la ricerca suddetta dimostra che in coppia la malattia affrontata in due dona coraggio, forza e determinazione. La coppia affronta le avversità con una marcia in più. Questa ricerca è l’ennesima testimonianza dell’importanza dell’empatia (componente arricchente e da non sottovalutare) all’interno dei rapporti sentimentali.