Università: la dieta pre-test per aspiranti medici

Nei prossimi giorni, gli studenti sosterranno all’università i test per l’ingresso alla facoltà di Medicina.

Naturalmente si tratta di una delle selezioni più dure: pochi posti per un iter che sarà molto impegnativo. Ma prepararsi sui libri non basta: c’è anche bisogno di un’alimentazione che dia forza, migliori l’umore e dia al tempo stesso nutrimento. Così Consulcesi in collaborazione con il medico endocrinologo nutrizionista Serena Missori ha compilato un vademecum sulla dieta per gli studenti in base al loro biotipo.

“ Non esiste - chiosa Missori - una ricetta per tutti ed è consigliato adeguare l'alimentazione al proprio stile di vita, soprattutto se abbiamo appena affrontato un periodo di stress e studio intenso. A seconda del nostro biotipo rispondiamo allo stress in maniera differente: ne abbiamo raccolti 4 per venire in soccorso allo studente in crisi con i consigli per recuperare prontamente le energie ”.

Lo studente che sta affrontando l’esame con grinta potrebbe essere soggetto a ingrassare e a consumare proteine e carboidrati. Per questo il consiglio è abbandonare cibi pronti e junk food per risvegliare il metabolismo. Consigliato tè verde per 4 volte al giorno, niente pane e pasta o zuccheri raffinati, via libera a cibi ricchi di fibre, carboidrati complessi, proteine magre e grassi buoni come avena, cannella, carne rossa, limoni, mandorle, mele, peperoncino, pomodori, pollo o tacchino, quinoa, riso integrale, uova e zucchine.

Lo studente sicuro di sé dovrebbe invece potenziarsi con energizzanti naturali - come caffè e cioccolato - e optare per frutta secca e semi oleosi come anacardi, noci e mandorle. Per affrontare la prova in università, bene anche cibi vegetali rossi, come pomodori, fragole e rape rosse.

Lo studente ansioso e iperattivo deve reintegrare le energie, ma evitando caffè e tè - al massimo tè matcha. Altri cibi da eliminare sono banane, cacao, succhi di frutta e zuccheri raffinati. Si deve inoltre ridurre l’apporto di fibre e abbracciare proteine magre, cereali o legumi, verdure, albicocche, avena, cannella, finocchio, miglio, pere, pollo o tacchino, quinoa, riso, uova.

Infine, coloro i quali si sentono svogliati nonostante il dovere di stare sui libri, di solito mangiano in maniera disordinata. Per loro è d’obbligo una dieta depurativa, bevendo tanta acqua e scegliendo snack sani come yogurt e frutta secca. Bene anche verdure e frutta fresche. L’ideale è l’anguria, che contiene tra l’altro molta acqua.