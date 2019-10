Manovra, spunta una tassa su cartine e filtri per sigarette

Tra le varie misure inserite dal governo giallorosso nella bozza di Legge di Bilancio spunta anche una mini tassa per cartine e filtri.

In particolare, la norma in questione andrà a colpire i cosiddetti "prodotti accessori ai consumi di tabacchi". La lista comprenderà le "cartine" e le "cartine arrotolate senza tabacco" ma anche i "filtri funzionali ad arrotolare le sigarette". Questi saranno " assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a 0,005 euro il prezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico ".

Detto in altre parole, stiamo parlando di una tassa di 5 centesimi, che ovviamente graverà sulle spalle dei consumatori italiani. Anche perché l'imposta sul consumo “ è dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite ", cioè ai tabaccai, i quali si vedranno molto probabilmente costretti ad aumentare il costo dei prodotti tassati.

Stop a vendita online

La stessa norma impone che i prodotti citati siano venduti solo ed esclusivamente dai rivenditori autorizzati. Non ci sarà più possibilità di acquistarli online, dal momento che “ è vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato ”.

Una micro tassa, quella su cartine e filtri, che quasi non si vede ma c'è. E si aggiunge a tutte le altre, sugar tax e plastic tax in primis.