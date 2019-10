Meloni contro la Parietti: "Nulla di cui scusarmi nella mia vita politica"

"Non ho nulla di cui scusarmi della mia vita politica". Giorgia Meloni "sfida" i cinque personaggi nelle sfere di Live - Non è la d'Urso e ribatte a Alba Parietti che l'accusa di avere legami "coi fascisti" e di essere "fra i più assenteisti".

"Non ho rapporti con Casapound", dice la leader di Fratelli d'Italia, " Sono fra i parlamentari più prolifici e ho proposto che le presenze vengano conteggiate non solo sulla base delle votazioni, come fanno i Cinque Stelle, ma sull'effettiva presenza in Parlamento, anche il lunedì e il venerdì. Se gli italiani ritengono che io non lavori abbastanza, lo giudicheranno alle urne. Quando ci consentiranno di tornare a votare ".

Così come - assicura - "non è che la gente mi deve votare perché sono carina ma perché faccio bene il mio lavoro". Il riferimento è alle presunte foto ritoccate della campagna per le elezioni a sindaco di Roma. "Questa cosa dei photoshop è ricorrente", ha ribattuto lei, " Se dico che le mie foto non erano photoshoppate nessuno ci crede. Alla fine non me ne faccio un cruccio: la brutta notizia è che il mondo pensa che io sia una cozza, la bella notizia è che non c'è più molto da dire sul mio conto, sulla mia storia politica ".

Replicando a Giampiero Mughini, la Meloni ha anche attaccato duramente il governo: "Repubblica parlamentare non significa fregare il voto della gente", ha tuonato, "Il Pd ha chiesto i voti per sconfiggere M5S e M5S per sconfiggere Pd: hanno fatto il contrario, questo è fregare il voto della gente".

Durante la trasmissione spicca anche lo scontro con Aida Nizar, finita nel mirino delle polemiche a suo tempo per i bagni nelle fontane di Roma. "Sono una persona in grado di argomentare. Però me lo dovete lasciar fare, sennò me ne vado: non sono venuta qui a fare il pagliaccio", ha detto la Meloni alla showgirl che la interrompeva. "Lei parla quattro lingue. Possibile che non ha un altro modo per guadagnarsi da vivere, diverso dal farsi il bagno nelle fontane?".