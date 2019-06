2 giugno, il sindaco apre l'ufficio alla città

Si terrà questa mattina alle 10.10 in piazza Duomo la tradizionale cerimonia dell'Alzabandiera per la festa della Repubblica. Sarà presente anche il sindaco Beppe Sala che al termine (intorno alle 11) incontrerà cittadini e turisti nel suo ufficio a Palazzo Marino. La sede del Comune in piazza Scala rimarrà aperta ai visitatori dalle 10 alle 20. Nel pomeriggio si terranno due momenti musicali: alle 15.30 il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano, alle 17.30 la Civica Orchestra di Fiati. E oggi cade anche la prima domenica del mese, con i musei civici e la Pinacoteca aperti gratuitamente. L'ingresso ai Musei del Castello Sforzesco sarà ridotto a 5 euro. Nelle prime due settimane di apertura «Leonardo mai visto» - il programma di mostre e iniziative allestite presso il Museo d'Arte Antica del Castello - ha già richiamato oltre 25mila visitatori. Pertanto un'affluenza straordinaria, oggi l'orario di apertura sarà allungato fino alle ore 19 (con chiusura della biglietteria alle 18.30). Aperti e gratuiti tutti gli altri musei civici, la Pinacoteca e Silos/Armani.