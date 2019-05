Abn-Onlus: il nostro futuro si chiama salute dei bambini

Viviana Persiani

L'Associazione per il Bambino Nefropatico Abn-Onlus ha iniziato la sua attività nel lontano 1978. «La salute dei bambini è il nostro futuro». Un diario di viaggio che si compone di pagine meravigliose che non si sarebbero potute scrivere senza il contributo dei 7000 amici e sostenitori. L'Associazione sostiene le attività medico, scientifiche ed assistenziali nel campo della Nefrologia Pediatrica, della Terapia Intensiva Pediatrica, della Urologia Pediatrica e ogni iniziativa della Clinica Pediatrica G. e D. De Marchi e della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in ambito pediatrico. Assiste i bambini e le famiglie fornendo supporto finanziario, e l'uso di due appartamenti per chi viene da altre città, organizza e finanzia le vacanze dei bambini in dialisi, finanzia l'acquisto di ogni tipo di apparecchiatura per i reparti creati, la ricerca, l'aggiornamento scientifico e contratti a giovani medici e ricercatori. Ha creato il Centro Sergio Bonelli, un centro all'avanguardia, unico in Italia, per le malformazioni congenite del rene e delle vie urinarie per la prevenzione e la cura del danno renale dal feto al bambino in collaborazione con Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico, Urologia Pediatrica e Ostetricia-Chirurgia Fetale per dare ai bambini e alle loro famiglie assistenza lungo l'intero percorso diagnostico- terapeutico. È presente con i propri volontari nei reparti pediatrici della Fondazione Policlinico e in pronto soccorso ostetrico-ginecologico Nel 2019 Abn getterà le basi per la creazione di un laboratorio di Nefro-Urologia Pediatrica presso la Fondazione Policlinico di Milano. Dona il tuo 5x1000 all'Associazione, indica nella tua dichiarazione dei redditi il C.F. 80136970151 per donare ai bambini più tempo per giocare e per vivere. www.abn.it abn@abn.it 02.5450337