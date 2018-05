«Abusivi ovunque Baggio e Olmi pronte al sit-in»

Nomadi a Baggio, Quarto Cagnino, quartiere Olmi, Muggiano. L'abusivismo dilaga e il municipio 7 chiama in causa l'amministrazione comunale. Il presidente di Zona, Marco Bestetti, (Forza Italia) ha già avanzato le sue proposte al sindaco e martedì dovrebbe incontrare la vicesindaco Anna Scavuzzo a Palazzo Marino. «O arrivano risposte concrete o scendiamo in piazza - avverte Bestetti - la gente è molto arrabbiata». Il tema dell'abusivismo cronico è sentitissimo, soprattutto in alcuni quartieri. E anche dal gruppo consiliare azzurro arriva un segnale chiaro, con il consigliere comunale Pietro Tatarella che dà man forte a Bestetti: «Se il sindaco non interviene immediatamente - scrive Tatarella commentando una notizia che si riferisce a Baggio - credo che la rivolta non sarà solo sui social. i cittadini del quartiere sono esausti. Insieme al presidente del Municipio siamo pronti a scendere in piazza per difender il sacrosanto diritto alla sicurezza e alla dignità di quei luoghi e di chi li vive».

AlGia