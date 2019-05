Accoltella il compagno: è in fin di vita

Avevano da tempo una storia tormentata e l'ennesima lite è finita nel peggiore dei modi. Una donna di 48 anni ha ferito gravemente il compagno con un coltello.

È successo nella tarda serata di sabato a Tradate, non lontano da Varese. Sembra che la coppia avesse numerosi problemi legati alle dipendenze e che le liti fossero piuttosto frequenti. Intorno alle 22 l'uomo, un 50enne, avrebbe minacciato urlando la compagna. Lei ha reagito afferrando un grosso coltello da cucina e ha trafitto il fidanzato tra petto e addome. Ha sferrato un solo colpo, ma molto profondo che ha lesionato il fegato dell'uomo. La vittima è stata soccorsa dal 118 ed è stata portata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese. Il 50enne è in gravi condizioni. È stato sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata.

I fatti sono avvenuti nell'appartamento di un amico della coppia, che la stava ospitando da alcune settimane. Sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Tradate. La donna è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. La 48enne è stata portata nella sezione femminile del carcere di San Vittore, dove sarà interrogata per la convalida del fermo e dovrà spiegare i dettagli del ferimento del compagno. Anche lei ha riportato ecchimosi, non gravi, probabilmente nella colluttazione con il 50enne.

Tutti e due componenti della coppia hanno diversi precedenti penali e la donna fermata, originaria di Tradate, è già nota alla giustizia per il reato di lesioni personali. La vittima è milanese. Il proprietario dell'appartamento e amico dei due è stato interrogato dai carabinieri come persona informata sui fatti, resta da stabilire quale sia stato il suo ruolo nel ferimento dell'ospite.

Era infatti presente al ferimento, ma non ha fornito per ora elementi utili agli inquirenti. Le indagini sono in corso per stabilire quale sia stata la causa scatenante del diverbio e se in passato ci siano stati episodi di violenze o maltrattamenti nella coppia. Oltre al padrone di casa vengono ascoltati i vicini e i conoscenti del ferito e della donna arrestata.

