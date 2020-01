Adesso il Comune fa autocritica: «I vigili in giro di notte sono pochi»

«Basta consumo di suolo» o «basta nuovo cemento». Sono gli striscioni che il sindaco Beppe Sala si è ritrovato a «scavallare» ieri mattina all'Isola per entrare all'incontro con i cittadini promosso all'ora di colazione nel cortile del locale «Frida». Non si arrendono i comitati ambientalisti che nelle scorse settimane hanno inscenato accese proteste in via Bassini contro il taglio di 35 alberi per fare spazio ai nuovi laboratori del Politecnico. Il rettore Ferruccio Resta non ha fatto marcia indietro e anche Sala ha accusato i Verdi di azione «ideologica». Il progetto è andato avanti, e le proteste pure per il piano di compensazione giudicato insufficiente. E a margine dell'incontro il sindaco ha riferito ad alcuni manifestanti che è aperto un tavolo con il rettore del Poli e della Statale per apportare alcune modifiche. L'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran conferma che già domani i due rettori sono stati invitati al Municipio 3. «Il piano di compensazione - ammette - ha dei margini di miglioramento, lo riconosciamo e ci lavoriamo, anche se già nel breve solo dentro la facoltà di architettura saranno piantati oltre 120 alberi. Ma vogliamo incrementare il verde su tutta l'area di Città Studi».

E margini di miglioramento, per usare un eufemismo, hanno i controlli notturni della polizia locale. Durante l'incontro Sala ha fatto autocritica: «I vigili in giro di notte sono pochi, non facciamo abbastanza e dobbiamo migliorare dove siamo carenti». Sotto la lente anche il servizio Amsa: «Vigileremo per capire se si può fare di più».

ChiCa