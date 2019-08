Aerei militari nei cieli di Milano: due caccia scortano un C130

Mattina insolita per i cittadini di Milano, che questa mattina hanno visto tre aerei militari volare nel cielo meneghino. Verso le 10, infatti, nei cieli di Milano sono apparsi due caccia mentre scortavano un aereo da trasporto e logistica, un C130.

Subito sono scattate le prime segnalazioni, tra la preoccupazione e la curiosità di cittadini e turisti che hanno anche immortalato la scena e pubblicato le foto sui social network. Molti hanno temuto che si trattasse di qualcosa di grave, forse un ordine di decollo immediato per intercettare un aereo (come successo a marzo dell'anno scorso per un Boeing dell'Air France che aveva perso il segnale radio). Ma in realtà, dalle prime indiscrezioni, sembra si sia trattato di qualcosa di molto meno grave: i militari a bordo del C130, stando a quanto ha appreso Milano Today, fotografavano i due caccia per un calendario delle Forze armate. I cittadini di Milano tirano un sospiro di sollievo.