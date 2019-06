Aggredisce il tecnico A2a nello stabile occupato

La polizia ieri ha arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un uomo che ha cercato di impedire l'intervento dei tecnici di A2a per staccare l'allaccio abusivo all'elettricità degli occupanti dello stabile di via Iglesias 27. Secondo quanto riferito dalla Questura, il fermato ha interrotto i lavori di disattivazione. Gli agenti lo hanno bloccato perché nel mettersi tra i tecnici e la centralina correva il rischio di restare fulminato e lui ha reagito in modo aggressivo ed è stato portato via in manette.

Ieri mattina, riferisce il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, «A2a ha eseguito l'ennesimo distaccamento dell'allaccio abusivo della corrente elettrica realizzato dagli occupanti dello stabile di via Iglesias. Purtroppo però gli animi si sono subito scaldati e gli occupanti se la sono presa prima con gli operatori della rete elettrica e poi con i cittadini». Continua Piscina: «Ringraziamo la polizia di Stato che era presente durante l'intervento e che ha arrestato l'occupante che ha minacciato il tecnico di A2a con un coltellino e ha provocato contusioni a un paio di agenti. In seguito all'intervento anche i cittadini sono stati nuovamente e pesantemente minacciati di ripercussioni sulla persona e sui loro beni se gli occupanti non fossero stati lasciati liberi di delinquere». Piscina spiega che lo stabile di proprietà privata in zona Gorla, sede di una ex fabbrica in disuso, è stato occupato abusivamente a luglio 2018 dagli antagonisti del collettivo Noicisiamo. «Bisogna porre immediatamente fine a questa occupazione - continua - che si aggiunge a quelle del Lambretta in via Edolo, del Leoncavallo e di via Esterle (di proprietà comunale), per i quali continuiamo a chiedere lo sgombero». Conclude il presidente leghista: «Chiediamo ancora una vola al Comune di porre la questione all'interno del Comitato provinciale per la pubblica sicurezza, offrendo alloggi alternativi per le famiglie e sbloccando quindi la richiesta di sgombero, invece di far finta di nulla come accade da un anno».

CBas