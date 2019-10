Aggressione in Centrale: 24enne derubato e minacciato con punteruolo

La stazione centrale di Milano trona ad essere teatro di aggressioni. Gli agenti della polizia di Stato stanno indagando su una rapina avvenuta la scorsa notte in via Giulio Tarra.

Erano da poco passate le 22 quando un giovane 24enne è stato rapinato e minacciato. A denunciare i fatti è stato lo stesso giovane che ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato derubato del cellulare e di una banconota da 50 euro.

L'aggressore sarebbe un uomo nordafricano che avrebbe minacciato il giovane con un punteruolo per poi scappare in direzione di via Copernico.

Negli ultimi mesi in stazione si sono registrate numerose aggressioni. A settembre, solo per citare uno degli episodi più violenti, un immigrato ha colpito alla gola un militare in servizio per l'operazione Strade sicure. L'aggressore è stato subito bloccato e portato in carcere. Era irregolare sul territorio italiano. E come lui, lo sono altri 49mila.