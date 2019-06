Agli Ambrogini delle imprese la «scommessa» è il turismo

Michelangelo Bonessa

Un momento per premiare 148 aziende e 277 lavoratori. La Scala ieri è tornata per la seconda volta palcoscenico per gli Ambrogini delle imprese, una festa del sistema produttivo metropolitano che quest'anno ha riservato un occhio particolare al turismo perché i numeri del settore sono sempre più importanti: Solo nella Città metropolitana ha spiegato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - il turismo crea un giro d'affari di 8 miliardi di euro all'anno. E, secondo un'elaborazione della Camera di Commercio, le aziende turistiche nel territorio sono 16mila a Milano, 2mila a Monza e 600 a Lodi. Con una crescita in cinque anni che tocca punte del 33 per cento registrate proprio all'ombra della Madonnina.

Un territorio con una marcia in più anche in altri settori imprenditoriali: Nell'area di riferimento della Camera di commercio, le imprese segnano nel 2018 una crescita della ricchezza prodotta (del Pil) dell'1,4%, dato superiore alla media nazionale limitata al +0,9% ha sottolineato Sangalli. Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato dal palco dieci anni di crescita che aspettano Milano. I dati, secondo il primo cittadino, confermano le aspettative positive e le Olimpiadi invernali, il verdetto sull'assegnazione a Milano o Stoccolma si saprà il 24 giugno, porterebbero un ulteriore beneficio a questa corsa.

Quest'anno il premio speciale, che si va ad aggiungere a quello principale, è stato assegnato a chi si è distinto nel mondo del turismo. Ai premiati è andata una medaglia del conio camerale e un attestato e un attestato, mentre chi ha vinto il riconoscimento speciale ha avuto un Oskar, una statuetta celebrativa realizzata su ispirazione della più nota hollywoodiana. Ecco allora premiati BePart per la creazione del MAUA, il museo di arte urbana aumentata: una collezione di opere di street art sparse per Milano e visibili in realtà aumentata visitabili anche con una guida. O Il Paluffo, una dimora storica trasformata in B&B da trenta posti e dotata di biopiscina, parcheggio per auto elettriche, impianti fotovoltaici per una vacanza totalmente ecosostenibile sui colli della Toscana. O anche Scrollidea che propone a alberghi e strutture ricettive un portale di Hospitality digital concierge multifunzione. Per finire con Your Travel Diary che organizza viaggi su misura come quello annuale dedicato alle donne single per godersi le ferie in sicurezza. Come ha commentato Sangalli, questo è un territorio sempre più meta turistica, che mescola la finanza con la cultura, il mondo della moda, del food e del design con l'innovazione e l'accoglienza. Un territorio vivo, forte, di 500 mila imprese, che si nutre di realtà e futuro. Una descrizione positiva a cui si aggiunge quella del sindaco Sala che ha affermato: Oggi vi posso dire che Milano è sicuramente nelle 30 città più importanti, non dell'Europa, ma del mondo. E la vivacità imprenditoriale del territorio la dimostra la suddivisione delle onorificenze conferite nella mattinata: tra le 148 imprese premiate 89 sono di Milano, 39 di Monza e Brianza, 20 di Lodi. Tra i 277 lavoratori sono 203 di Milano, 55 di Monza e Brianza, 19 di Lodi. Al netto della lunga crisi ha sottolineato Sangalli - che ancora penalizza la nostra crescita, stiamo vivendo qualcosa che si potrebbe definire un nuovo Rinascimento.

Durante la mattinata alla Scala c'è stato spazio anche per il premio YouCamera ai video pubblicati sul canale YouTube YouCamera. Per il miglior video d'impresa sono stati premiati Taller delle terre, KNOWANDBE.LIVE e CLO Servizi Logistici; inoltre sono stati assegnati anche tre riconoscimenti per Il miglior video espositore delle manifestazioni Fiera Milano Spa.