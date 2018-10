Alberi caduti e allerta per Seveso e Lambro Al Politecnico la pioggia sfonda un soffitto

Cristina Bassi

Il maltempo che ha sferzato la città per tutta la giornata di ieri, e la notte precedente, ha causato disagi e danni. La mattina in viale Toscana un albero è caduto su un'auto di passaggio. La vettura è stata investita in pieno e il guidatore, un giovane di 25 anni, è stato colpito. È stato soccorso e portato in codice giallo in ospedale. Sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia e della polizia locale. Un'altra pianta è caduta intorno alle 8 in via Gian Galeazzo e la strada è stata chiusa. Nessun ferito in questo caso. In via Santa Sofia la circolazione è stata interrotta per una grossa buca che si è formata accanto al cantiere della linea 4 della metropolitana. Un'altra segnalazione per un albero caduto su un'auto è arrivata da via Pastro, all'angolo con via Scialoja, ad Affori. L'automobilista, un uomo di 42 anni, ha riportato la frattura di un braccio ed è stato portato in codice verde in ospedale. Pianta sulla strada pure in viale Forlanini, dove è stata interrotta la circolazione da e per Linate. E arbusti caduti hanno investito la comunità per disabili Cascina Biblioteca, di fronte al parco Lambro. Gli utenti all'interno sono stati soccorsi dai pompieri.

Nel pomeriggio un forte temporale ha fatto crollare il soffitto in un'aula della sede del Politecnico a Bovisa. Gli studenti, spaventati, hanno ripreso la scena con i telefonini. Infiltrazioni d'acqua sono state segnalate anche a Palazzo di giustizia. È stato emanato un bollettino di allerta regionale con codice rosso per «rischio idraulico» nell'area milanese per la possibilità di esondazione di Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), composto da protezione civile, polizia locale ed MM, raccomanda di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone a rischio allagamento e di non depositare in questi ambienti beni di valore. Gli esperti suggeriscono anche di non parcheggiare l'auto nelle aree colpite. In tutta la città il Comune raccomanda di non transitare in sottopassi o sostare vicino ad argini e ponti e di non percorrere strade allagate. È stato allestito un punto informativo della protezione civile all'angolo tra viale Ca' Granda e via Valfurva. In caso di necessità è possibile telefonare ai numeri 02.884.65000-1-2.

Sono stati 49 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia dalla mezzanotte alle 7 di ieri. «La situazione presenta grandi criticità, ma c'è un monitoraggio continuo e attento ed è tutto sotto controllo», spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni. A Monza chiusi il Parco e il cimitero. L'allerta di «elevata criticità» (codice rosso) riguarda le province di Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Monza e Brianza. Codice arancione per Valchiavenna, Valtellina, Appennino pavese e per la pianura da Milano a Mantova. Stessa allerta per vento forte su tutta la regione, con raccomandazione di fare attenzione passando vicino a impalcature, cartelloni, alberi. Le previsioni parlano di attenuazione o assenza di piogge per oggi a Milano, ma il maltempo ritorna domani.