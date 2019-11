Alberi, luci e presepe La città si «addobba» per festeggiare Natale

«Milano SuperChristmas 2019» è il nome del palinsesto delle iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio a Milano che verrà vestita a festa con luci, alberi, installazioni, mercatini ed eventi.

ALBERI DI NATALE

Il 6 dicembre sarà inaugurato l'inedito albero in piazza Duomo sponsorizzato da Esselunga: un albero innovativo e sostenibile, simbolo di energia pulita, caratterizzato da giochi di luce e circondato da un anello verde di abeti che verranno ripiantati. La Galleria per il sesto anno consecutivo, si vestirà a festa grazie al Digital Christmas Tree Swarovski e poi il grande albero di Natale realizzato da MonteNapoleone District in piazzetta Croce Rossa che introduce alle vie del Quadrilatero della Moda.

LUCI IN CITTÀ

Il primo dicembre si accenderanno oltre 180 strade della città, dalla periferia al centro, pari a circa 35 chilometri di luci natalizie a cui si aggiungono quelle dei mercati comunali coperti di Wagner, Ferrara, Monza, Quarto Oggiaro, Montegani, Prealpi, Chiarelli oltre alle illuminazioni realizzate da MM nelle vie e sui cantieri della M4, come in via Lorenteggio, via Foppa e via San Vittore. Per la prima volta viale Monza scintillerà per le feste, da Piazzale Loreto sino a Villa San Giovanni grazie a 65 arcate e 3.200 metri di luci blu ideate da Nivea. Si illuminano anche i grandi assi commerciali, da corso Vittorio Emanuele II, via Mercanti e via Dante, Corso Venezia, via Orefici, corso Buenos Aires da Loreto ai Caselli di Porta Venezia

GIOCHI D'ACQUA IN DARSENA

Dal 14 dicembre fino al 6 gennaio, ogni giorno la Darsena sarà animata da tre spettacoli del Vodafone Acqua Show, un progetto composto da fontane e giochi d'acqua illuminate da una coreografia di luci in tutta l'area del bacino. La struttura copre una lunghezza di 80 metri e si articolerà in centinaia di getti d'acqua con un'altezza dinamica dai 5 ai 40 metri.

CHRISTMAS VILLAGE

In piazza Duca D'Aosta cittadini e turisti potranno visitare il villaggio di Natale che ospiterà anche uno Skate Park e una pista di pattinaggio impreziosita da un albero di Natale. Per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie, dal 30 novembre al 6 gennaio, i Giardini Indro Montanelli ospiteranno la 13° edizione del Villaggio delle Meraviglie, ideato e organizzato da Energy For Events.

FESTA DEL PANETTONE

Sabato 14 e domenica 15 dicembre a Palazzo Bovara, si terrà «Happy Natale Happy Panettone», una grande festa del panettone artigianale promossa da Confcommercio: nel cortile dello storico palazzo una tensostruttura ospiterà una due-giorni aperta gratuitamente al pubblico per showcooking, masterclass e degustazioni.

OH BEJ! OH BEJ!

Sarà il perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra via Gadio e piazza Castello a ospitare da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej, l'appuntamento che da tradizione apre le festività natalizie per i milanesi.

PRESEPE

Per tutto il periodo natalizio, nel cortile d'onore di Palazzo Marino verrà esposto un Presepe Artistico della tradizione napoletana, a cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio e in collaborazione con il Comune di Napoli.

PISTE DI PATTINAGGIO

Nell'area di Porta Nuova si prepara al Natale con il programma «Holiday Season@BAM»: da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio il Parco e piazza Gae Aulenti si animeranno con momenti di intrattenimento openair per tutte le età. Protagonista la pista di pattinaggio. Atmosfera suggestiva per la pista ai Bagni Misteriosi, aperta dal 28 novembre al 19 gennaio e e voluzioni sul ghiaccio anche in piazza XXIV Maggio, che dal 5 dicembre al 2 febbraio 2020 ospiterà una pista fruibile a pagamento

RC