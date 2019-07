Alcolici fuori orario: chiusi discoteca e 7 market

Una discoteca e 7 market hanno ricevuto nei giorni scorsi dalla polizia locale l'ordinanza di chiusura temporanea emessa dalla prefettura per aver venduto alcolici fuori dagli orari consentiti dalla legge. In base alle normative vigenti, infatti, la vendita di alcolici e superalcolici è vietata per i locali di ogni genere dalle 3 alle 6 del mattino, mentre per i cosiddetti «esercizi di vicinato» - così vengono definiti i punti vendita al dettaglio con superficie di vendita compresa tra i 150 e i 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti (quindi Milano rientra in questa fascia) - non è ammessa la vendita di alcolici dalle 24 alle 6 del mattino.