Ale & Franz al Manzoni rifanno Shakespeare "Una storia da ridere"

Una piccola pièce di culto, che si sentivano cucita addosso in modo naturale. Per Alessandro Besentini e Francesco Villa, coppia storica della comicità teatrale e televisiva italiane meglio conosciuta come Ale & Franz, quello per «Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella» è stato un autentico colpo di fulmine. «Andammo a vederlo più o meno dodici anni fa - spiega Franz - Vi recitava Ernest Mahieux, che con noi aveva lavorato alla commedia cinematografica Mi fido di te. La messa in scena, essenziale eppure efficace ci faceva vedere tutto: c'era Verona, i combattenti Montecchi e Capuleti, la passione dei due giovani innamorati, e infine c'era un mix perfetto tra comicità e capacità di commuovere. Ci è sembrato lo spettacolo perfetto per ciò che noi da tempo volevamo fare: misurarci con un testo non nostro, insieme ad altri attori, adattarci alle disposizioni di un regista e soprattutto, finalmente, non concentrarci sul meccanismo comico di un testo scritto da noi. Insomma, volevamo sentirci attori puri».

La marcia di avvicinamento al testo scritto da Leo Muscato - ora in scena al Teatro Manzoni fino al primo gennaio (ore 20,45, domenica e festivi ore 15,30, ingresso 39-15,50, info 02.7636.901) - è durata diversi anni: «Abbiamo fatto una corte serrata a Muscato - rivela Ale - e alla fine lui ha ceduto». Dal 2006 questo testo surreale e comico - una rilettura in chiave meta-teatrale del classico di William Shakespeare - conquista il pubblico, una compagnia di attori di poche speranze e altrettanto poco talento decide di mettere in scena la tragedia scritta dal Bardo. I costumi? di pessima qualità. Le scenografie? Sgangherate. L'ambiente di lavoro? Un disastro, tra gelosie e pusillanimi vendette poco professionali. In scena, poi, tutti uomini: per seguire l'aurea regola del teatro elisabettiano al tempo del Globe Theatre. Così, Ale e Franz si calano rispettivamente nei ruoli di Giulietta e Romeo: «Il nostro sogno iniziale - rivela Franz - era quello di alternarci nel ruolo una sera con l'altra, ma Leo Muscato la pensa diversamente e il capo è lui».

Con la coppia di comici divenuta celebre sul palcoscenico di «Zelig» e in tante commedie di successo al cinema, spicca un affiatato cast di attori veterani come Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi e Paolo Graziosi: «Per me e Franz questo è un regalo - spiega Ale - Volevamo festeggiare i nostri venticinque anni di carriera e questo ci sembra il modo migliore. Con una pièce così divertente cerchiamo anche di raccontare al nostro pubblico il profondo amore che abbiamo per il teatro. E confidiamo che la nostra presenza di personaggi popolari possa avvicinare al teatro i nostri ammiratori e un pubblico giovane. Speriamo di poter portare in scena questo spettacolo per molto tempo». Ale & Franz accompagneranno il pubblico del Teatro Manzoni nel nuovo anno, con la serata di San Silvestro e l'ultima replica del primo gennaio.