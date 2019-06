All'anagrafe «app» salta-code E tutte le sedi aperte d'estate

L'origine del blackout che ha mandato in tilt l'erogazione delle tessere elettorali alla vigilia delle Europee non è stata ancora individuata, ci sono approfondimenti in corso. Ma il settore Anagrafe era finito nel mirino già ad aprile, per le code infinite in via Larga a causa degli sportelli ridotti durante il ponte pasquale (e un'affluenza record di utenti). E non è ovviamente un caso isolato. L'assessore Cocco ha annunciato che da ieri sono in servizio 39 nuovi operatori agli sportelli e per la prima volta dopo anni tutte le sedi decentrate resteranno aperte anche d'estate. Nuovo nome e campagna per l'app «salta-coda».