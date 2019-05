Allarme morbillo a Milano: record di contagi in città

È allarme morbillo a Milano. Nei primi cinque mesi dell'anno si sono registrati più casi che in tutto il 2018. L'Agenzia di tutela della salute meneghina conta 139 contagi, contro 115 dell'intero anno passato.

Il record negativo colpisce soprattutto la fascia dei 15-39 anni: il 70% dei 139 casi, infatti, sono giovani e adulti. Ma a preoccupare i medici sono soprattutto le fasce deboli, come neonati, anziani e immunodepressi; insomma, tutte quelle persone dal sistema immunitario fragile, impossibilitate a vaccinarsi.

I sintomi tipici del morbillo sono febbre, mal di gola, occhi infiammati e le caratteristiche macchie rosse. Per fare prevenzione, l'Ats sta coinvolgendo le società sportive, per intercettare i ventenni, i trentenni e i quarantenni ancora non protetti, con una campagna pro-vaccini.