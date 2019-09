All'Hotel Almar Jesolo ginnastica posturale

Beatrice Coppola

Sia chi conduce uno stile di vita sedentario, sia chi pratica sport a livello agonistico, dovrebbe fare degli esercizi di Ginnastica Posturale, al fine di ristabilire l'equilibrio muscolare e rieducare il corpo a eseguire ogni movimento nel modo appropriato.

La pluripremiata Almablu Wellness & Spa ha recentemente lanciato il pacchetto «Il Sole e la Sabbia», che mira a ristabilire l'equilibrio muscolare e migliorare la postura attraverso una serie di esercizi mirati, abbinati a un massaggio posturale e una riflessologia posturale, esclusivamente ideati dai professionisti Almablu. Barbara Clara, Chief Therapist e Spa Training Manager, spiega come «andando a lavorare sulle tre cavità che correggono la postura, a partire dalla testa, toccando il torace e giungendo al bacino, il massaggio posturale dona equilibrio energetico a tutto il corpo, garantendo il miglioramento della postura. Le tecniche di digitopressione nella zona plantare, invece, stimolano tutti i meridiani collegati agli altri organi e apparati del corpo, mentre lungo il bordo esterno dei piedi si trova la zona della colonna vertebrale che con i giusti stimoli può garantire dei miglioramenti anche ad un errato atteggiamento posturale».

Marco Viale, istruttore di Pilates, Tai Chi e Ginnastica Posturale ad Almablu Wellness & Spa, all'interno del programma de «Il Sole e la Sabbia», definirà gli esercizi più adatti a seconda delle varie esigenze, da svolgere successivamente in due lezioni private di Ginnastica Posturale nella palestra con vista sul mare di Almablu Spa. Viale dà, inoltre, importanti consigli su come ottenere gratificanti benefici da questa attività anche in modo autonomo; com'è noto, infatti, la Ginnastica Posturale mira al corretto allineamento del corpo, coinvolgendo movimenti e sensazioni. «Quando si conduce una vita di tipo sedentario, è fondamentale fare alcuni esercizi, anche autonomamente, al fine di ristabilire l'equilibrio muscolare e migliorare la mobilità articolare, mantenendo così tutti i segmenti scheletrici ben allineati. Una delle più efficaci tecniche posturali, infine, consiste nel camminare sulla spiaggia, mentre le onde del mare accarezzano dolcemente i nostri piedi. La sabbia è uno degli elementi in natura più indicati per la postura».

Il soggiorno ad Almar Jesolo garantisce anche relax e comfort assoluti, grazie al rilassante design delle 197 camere ed alla prestigiosa Spa Almablu, che, oltre all'ampia scelta dei servizi, a partire dall'area idromassaggio fronte mare, fino alle saune finlandesi, ai bagni di vapore, ad un percorso Kneipp e docce emozionali, propone esclusivi programmi ispirati alla Medicina Cinese classica e trattamenti finalizzati al riequilibrio di diversa tipologia. Magari, facendosi coccolare dai numerosi trattamenti creati in esclusiva per il mondo Almablu ed eseguiti con i prodotti della Linea Cosmetica, appositamente studiata e realizzata da esperti per la Spa. Per deliziare il palato, il Ristorante Mediterra offre numerose e saporite proposte. Pacchetto Il Sole e la Sabbia valido per soggiorni di minimo 3 notti fino al 3 Novembre 2019. Prezzo a partire da 265 a notte per camera doppia. Sito: www.almarjesolo.com