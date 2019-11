Un’altra brusca frenata della M1: almeno dieci i feriti

Ancora una brusca e improvvisa frenata sulla linea rossa M1 di Milano, questa volta poco prima della stazione di Bisceglie. Diversi i passeggeri, circa una decina, che sono finiti per terra a causa del blocco inaspettato. Secondo le prime informazioni nessuno di loro avrebbe però riportato ferite importanti. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 27 novembre, verso le 16,40.

La brusca frenata ha scaraventato per terra diversi passeggeri

La brusca frenata ha di fatto scaraventato al suolo alcuni viaggiatori presenti in quel momento sul convoglio. Il personale di servizio Areu è immediatamente intervenuto per soccorrere i feriti. Sul luogo sono giunte sei ambulanze e un’automedica. Undici le persone che hanno avuto bisogno di essere medicate. Tra queste quattro donne, di età compresa tra i 42 e i 62 anni, e due uomini, uno di 58 e l’altro di 64 anni. Da quanto emerso nessuna delle persone coinvolte nell’incidente avrebbe riportato gravi traumi. L’intervento medico si è reso necessario per medicare alcune ferite e contusioni, oltre che per la paura e lo choc causate dalla frenata. Due sarebbero i viaggiatori trasportati in codice giallo in ospedale. Ancora da capire cosa possa aver causato l’improvviso blocco del treno. L’Azienda tranviaria milanese ha fatto sapere che è al lavoro per cercare di individuare il motivo di quanto accaduto. Questo pomeriggio, la linea in questione è stata poi interessata da alcuni ritardi.

Ecco i precedenti

Sempre nella stazione di Bisceglie il 7 ottobre scorso era avvenuta la stessa cosa. Una frenata improvvisa si era verificata verso le 20,30 in seguito a diversi blocchi a singhiozzo. Cinque i feriti quel giorno, due dei quali trasferiti in codice giallo al pronto soccorso. L’Atm aveva poi fatto sapere che all’origine dell’incidente vi era stato un errore umano del macchinista. Precedentemente era stata la volta del 2 ottobre quando, nella stazione di Cadorna, un 44enne e una donna di 61 anni erano stati soccorsi dal personale del 118. L’uomo era stato trasportato in ambulanza in codice verde al Policlinico. A marzo la Procura aveva aperto un’indagine per lesioni colpose, dopo due frenate improvvise, verificatesi una il 4 e l'altra il 9 marzo 2019. La prima aveva causato cinque feriti, mentre la seconda nove. Di cui due gravi. Il motivo era stato un abbassamento della tensione che aveva inviato dei segnali di emergenza al sistema di sicurezza, che aveva quindi imposto al convoglio una frenata.

