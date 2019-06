Alzano il gomito nel dopo pranzo Rissa tra nomadi

Una rissa tra due famiglie rom. È quella che ieri pomeriggio ha costretto la polizia a intervenire in via Bovisasca, periferia nord della città, poco dopo le 16, insieme al personale di quattro ambulanze. Dieci le persone - otto uomini e due donne tra i 18 e i 40 anni - coinvolte nel parapiglia conclusosi fortunatamente con appena quattro contusi tra cui uno medicato sul posto e il più grave, un 38enne, trasportato al Niguarda in codice giallo.

La maggioranza dei nomadi che abita nel quartiere della Bovisa proviene da famiglie che nella zona ci hanno vissuto a lungo nel periodo antecedente gli sgomberi intorno al 2010 e che nel tempo hanno intrecciato legami stretti tra loro, anche di parentela. Ieri sul posto c'era chi parlava di «ruggini» di vecchia data tra vecchie generazioni, problemi trascinatisi fino ai nostri giorni e che ora coinvolgono i giovani eredi.

Sta di fatto che, come racconta la polizia, le famigliole di nomadi stavano mangiando e bevendo a tavola. Il lauto pranzetto è stato movimentato da un «dopo pasto» proprio da qualcuno tra i rom che aveva alzato troppo il gomito e che poi, ha finito per alzare anche la voce e infine le mani. Insomma, passare dalle parole ai fatti è stato un attimo. E c'è chi ha finito per farsi male.

All'arrivo delle «Volanti», però, tutti i coinvolti si sono chiusi nel silenzio, rifiutandosi persino di spiegare agli agenti il motivo della lite e quindi di collaborare.

