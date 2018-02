Anagrafe, orari prolungati per le tessere

Gli uffici elettorali fanno gli straordinari. Chi avesse perso o avesse esaurito lo spazio sulla tessera elettorale o avesse la carta di identità scaduta non si deve preoccupare. Da oggi l'Ufficio Elettorale di via Messina 2 e il Salone Anagrafico di via Larga 12 prolungheranno i consueti orari di apertura per permettere ai cittadini di ritirare la tessera elettorale o richiedere la carta d'identità in vista delle elezioni regionali e politiche di domenica. Attenzione: si può votare, solo domenica, dalle 7 alle 23.

Gli sportelli saranno aperti da oggi a venerdì dalle 8.30 alle 19, sabato dalle 8.30 alle 20 e domenica dalle 7 alle 23.

Sabato e domenica saranno aperte anche le sedi anagrafiche decentrate di via Padova 118 (Municipio 2), via Sansovino 9 (Municipio 3), via Oglio 18 e viale Ungheria 29 (Municipio 4), via Tibaldi 41 e via Boifava 17 (Municipio 5), via Legioni Romane 54 (Municipio 6), piazza Stovani 3 e via Paravia 26 (Municipio 7), piazzale Accursio 5 e via Quarenghi 21 (Municipio 8), via Baldinucci 76, via Passerini 5 e Largo De Benedetti 1 (Municipio 9), dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Sono chiamati a votare in uno dei 1.248 seggi tradizionali (cui si aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri) circa un milione e quindicimila milanesi, di cui 3.561 neo maggiorenni che esprimeranno le loro preferenze per la prima volta: si tratta di 1.798 femmine e 1.763 maschi (potranno votare coloro che avranno compiuto 18 anni entro domenica).

Al link elezioni.comune.milano.it si possono trovare tutte le informazioni, gli orari di apertura e chiusura dei seggi, i facsimile delle schede elettorali e il link al Geoportale del Comune per la consultazione della mappa che permette di conoscere i collegi elettorali, la sede di votazione di appartenenza e visualizzare i Collegi elettorali.

In città si contano sei collegi uninominali e due plurinominali per la Camera dei Deputati e tre collegi uninominali e un collegio plurinominale per il Senato della Repubblica. L'intero dataset pubblicato sul Geoportale è comunque disponibile al link http://dati.comune.milano.it/dataset/elezioni-2018-sezioni-sedi-e-collegi.