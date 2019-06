Anagrafe, tutte le sedi aperte anche d'estate e "rinforzi" agli sportelli

L'origine del blackout che ha mandato in tilt l'erogazione delle tessere elettorali alla vigilia delle Europee non è stata ancora individuata, ci sono approfondimenti in corso. Ma il settore Anagrafe era finito nel mirino già ad aprile, per le code infinite in via Larga a causa degli sportelli ridotti durante il ponte pasquale (e un'affluenza record di utenti). E non è ovviamente un caso isolato. Sono stati gli stessi consiglieri di maggioranza, con un ordine del giorno firmato dalla Commissione servizi civici del Pd Alice Arienta, dal capogruppo Filippo Barberis e dai consiglieri dem De Marchi, Giungi, Vasile e Censi - e approvato in aula all'unanimità -, a chiedere ieri un potenziamento del servizio. L'assessore Roberta Cocco ha già assicurato che proprio da ieri sono in servizio 39 nuovi operatori agli sportelli e, «per la prima volta dopo anni», tutte le sedi anagrafiche decentrate rimarranno aperte durante i mesi estivi». Negli ultimi anni già a luglio e per tutto agosto era disponibile una sola sede per ogni Municipio. «Ogni anno - ha riferito in aula - sono 160.000 le carte di identità elettroniche emesse dai 137 sportelli delle 15 sedi anagrafiche, e circa 680mila gli accessi fisici alle delegazioni per le carte di identità e per numerosi altri servizi. La copertura delle risorse destinate agli sportelli è stata in questi due anni una priorità assoluta e ora state inserite 39 nuove risorse sul front office. Risorse che ci consentiranno di mantenere tutte le sedi anagrafiche aperte d'estate e quindi di fornire un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini di tutti i quartieri della città. Nessuna sede quindi, sarà chiusa, come accadeva negli anni scorsi dalla prima settimana di luglio a fine agosto». Precisa che per alleggerire il carico agli sportelli la digitalizzazione dei servizi rappresenta «una leva imprescindibile», già dal 2017 oltre la metà dei certificati anagrafici era scaricata online (52%), trend positivo proseguito nel 2018 (55%) e nei primi mesi del 2019 in cui la percentuale si avvicina al 60%». Anche i pagamenti digitali «stanno avendo ottimi risultati: il numero di transazioni effettuate grazie a Pago Pa ha superato il milione e 200mila per un totale, negli ultimi due anni, di 434mila milioni di euro incassati dal Comune con questo sistema». Allo stesso tempo «è necessario rafforzare le sedi anagrafiche, specie quelle periferiche, che rappresentano punti di contatto necessari e irrinunciabili anche a garanzia delle fasce più deboli della popolazione». Ora è in programma la modifica del sistema elimina code «affinché l'utente che ha già un appuntamento possa evitare questo passaggio». L'app Qurami che permette di «staccare» il biglietto di accesso tramite cellulare, anche da casa, e conoscere il tempo di attesa, ha recentemente cambiato il nome in «U-First» e scatterà una nuova campagna promozionale per far conoscere questa possibilità di evitare file inutili. Entro fine anno infine è previsto l'acquisto e l'installazione di totem per la produzione dei certificati anagrafici attraverso l'autenticazione tramite Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica» ed è allo studio anche un piano rinnovamento della segnaletica a partire dalla Sede di via Larga,e verrà implementato nei prossimi mesi.