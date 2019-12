Anziani aggrediti nel sottopassaggio da due minorenni

Lo scorso settembre due anziani, marito e moglie, erano stati aggrediti mentre camminavano in un sottopassaggio a Milano. L’uomo era stato violentemente assalito da un rapinatore che gli aveva strappato la collanina d’oro che aveva al collo. Ieri, mercoledì 17 dicembre, in seguito ad approfondite indagini, la polizia è riuscita a identificare e bloccare i responsabili del furto, ora rinchiusi nell’Istituto di Pena Minorile Beccaria. Secondo quanto riportato da Ilgiorno, gli agenti, nella mattinata di ieri, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari Marina Zelante del Tribunale per i Minorenni di Milano, verso un italiano di 17 anni e l’amico, suo coetaneo. Entrambi sono stati giudicati colpevoli del furto avvenuto lo scorso 17 settembre a Milano, in pieno giorno.

Anziani aggrediti nel sottassaggio

Secondo quanto emerso la coppia di anziani era stata aggredita nel sottopassaggio di piazza Maggi, poco lontano dalla fermata metropolitana di Famagosta, luogo molto battuto da turisti e milanesi che attraversano la città meneghina. Marito e moglie stavano camminando quando improvvisamente erano stati raggiunti da uno dei due delinquenti che, in men che non si dica, era stato velocissimo a prendere di sorpresa il 65enne, che stava tirando un trolley, e a strappargli la catenina d’oro che aveva al collo. Intanto il complice minacciava le vittime. Entrambi erano poi scappati correndo in direzione di piazza Maggi, facendo perdere in poco tempo le loro tracce. I coniugi si erano quindi rivolti alla polizia per raccontare quanto avvenuto e poter sporgere denuncia.

Le indagini e l'arresto

Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Porta Ticinese, dopo aver ascoltato le vittime, hanno avviato le indagini, in modo scrupoloso e attento. Dopo poco sono riusciti a raccogliere le fotografie di alcuni sospetti e a sottoporle alla visione dei due anziani sperando riconoscessero gli autori della rapina. Appena avuto l’album fotografico davanti, marito e moglie non hanno avuto dubbi ed entrambi hanno puntato il dito su due ragazzini minorenni. Durante le indagini i poliziotti si erano affidati anche ai filmati ripresi dalle telecamere di sicurezza installate nel sottopassaggio, requisendoli e visionandoli. Grazie alla testimonianza del 65enne, ieri mattina le forze dell’ordine si sono presentate ai due baby rapinatori con con un’ordinanza di custodia cautelare. Dopo averli bloccati li hanno trasferiti all’Istituto di Pena Minorile Beccaria. I due 17enni sono ora stati messi a disposizione dell’autorità per l’interrogatorio.

