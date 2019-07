Appello del centrodestra «Area C spenta ad agosto»

Chiara Campo

La scorsa estate Area C ha saltato le ferie, telecamere sempre accese (e ticket a pagamento) anche ad agosto. L'assessore alla Mobilità Marco Granelli spiegò che Milano ormai è piena di turisti anche nel mese più caldo, che la pausa così perde senso e il livello delle polveri sottili era rimasto alto anche durante l'estate. Non era andata così male ai milanesi neanche nell'anno di Expo: con la città invasa dai turisti il Comune (era ancora sindaco Giuliano Pisapia) aveva concesso un mini stop dal 10 al 14 agosto. L'anno prima le telecamere erano state spente dal 9 al 24, quello dopo Expo dall'8 al 19 agosto, nel 2017 solo per una settimana (dal 14 al 20) fino alla mossa da «ambientalisti talebani» del 2018. Il centrodestra prova a giocare d'anticipo, per evitare che il film si ripeta, tanto più nell'estate della stangata Atm. Da lunedì prossimo scatterà l'aumento del biglietto singolo da 1,5 a 2 euro. Il capogruppo della Lega nel Municipio 1 Simone Di Gennaro, avvocato, ricorda che la premessa della tassa di ingresso è il «potenziamento dei mezzi pubblici, se il Comune fa pagare 5 euro di ingresso per entrare in centro deve fornire in alternativa un valido servizio di trasporto pubblico». Presenterà volutamente una mozione nel Consiglio di zona che non ha speranza di ottenere i voti della maggioranza ma con l'obiettivo di arrivare a una mediazione ragionevole, le telecamere spente - e accesso gratis - almeno nelle due settimane centrali di agosto. «La mozione - puntualizza - chiederà di non far pagare Area C dal 15 luglio al 15 settembre perchè la tassa è incompatibile con l'orario ridotto estivo dei mezzi, non si può chiedere agli anziani non possono rimanere 40 minuti ad aspettare il bus sotto il sole o di pagare 5 euro per raggiungere il centro in auto». L'obiettivo vero è portare a casa almeno le due settimane centrali di agosto». E una mozione urgente verrà depositata oggi anche in consiglio comunale, primo firmatario il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale. «Chiederò di sospendere Area C tutto il mese di agosto - anticipa -. Scatta l'aumento del biglietto, ci sarà l'orario estivo dei mezzi e pure la linea 2 sospesa tra Udine e Loreto per i lavori di impermeabilizzazione. Negli anni passati non si sono verificati certo casi di ingorghi ad agosto, la scusa del traffico non regge. Chiediamo un'ultima concessione all'assessore Granelli, poi ci auguriamo che nell'interesse della libertà di movimento dei milanesi il sindaco lo sposti, come si dice, al posto di Pierfrancesco Majorino al Welfare». De Pasquale aggiunge che «anche i molti negozi chiusi in periferia sono una buona ragione per aprire Area C. Noi chiediamo di spegnere le telecamere tutto agosto ma se il Comune consentisse le due settimane centrali sarebbe una scelta saggia. Da quest'anno peraltro è in vigore pure Area B, la funzione anti congestione del traffico di Area C non ha ragione di esistere, a meno che non ci sia la solita volontà di far cassa con le auto».