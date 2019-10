Archivi Aperti, Fondazione Fiera con le foto di Franco Bottino

Saranno le immagini di Franco Bottino le principali protagoniste dell’appuntamento 2019 di Fondazione Fiera Milano con Archivi Aperti, rassegna giunta alla sua V° edizione che ha per titolo Memoria e Oblio. Generare, conservare, condividere la fotografia oggi organizzata dall’Associazione Rete Fotografia (www.retefotografia.it) dal 18 al 27 ottobre 2019.



Nel gennaio del 2019 l’Archivio di Franco Bottino è stata la prima acquisizione di Fondazione Fiera Milano nell’ambito del progetto Prospettiva Archivi, voluto e realizzato con Afip International (Associazione Italiana Fotografi Professionisti) e La Triennale di Milano. Prospettiva Archivi prende spunto dall’Archivio fotografico di Fondazione Fiera e prevede la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio documentale di immagini: un giacimento culturale, organizzato e fruibile attraverso una piattaforma online e un calendario di appuntamenti espositivi e culturali per il pubblico. Nei prossimi mesi verranno effettuate ulteriori acquisizioni strategiche di archivi di importanti fotografi italiani. Il principio di acquisizione seguirà con i temi già presenti nei fondi dell’Archivio di Fondazione Fiera Milano: moda, design, food, manifattura, innovazione, architettura, Milano e territorio.



Archivi Aperti Fondazione Fiera Milano racconterà e mostrerà l’attività svolta nel corso degli ultimi mesi sull’archivio di Franco Bottino, grande interprete del beauty in Italia dagli anni Sessanta fino ai primi Novanta. Il personale dell’archivio illustrerà i principi e le metodologie utilizzate per studiare, inventariare, digitalizzare e mostrare il fondo fotografico. Occasione per i visitatori di vedere in anteprima il portale Prospettiva Archivi che sarà lanciato entro la fine del 2019.

La partecipazione di Fondazione Fiera Milano all’iniziativa di Rete Fotografica si concretizza attraverso due visite guidate nei giorni 22 e 23 ottobre alle ore 15. Gli incontri saranno momenti in cui, con l’assistenza del personale e degli esperti che in questi mesi hanno realizzato la catalogazione e le prime fasi di digitalizzazione del materiale (circa 2000 immagini su un totale oltre 1.000.000 di scatti in totale), verrà descritto il modus operandi adottato per visionare, spostare, studiare e inventariare un archivio di tali dimensioni. Per prenotare la visita, mail archiviostorico@fondazionefiera.it



La manifestazione di Rete Fotografia è un appuntamento fondamentale nell’ambito della cultura fotografica e a questa edizione parteciperanno ben 42 archivi e studi fotografici. Nonostante fulcro dell’iniziativa sia e rimanga Milano, per la prima volta la manifestazione si apre al territorio nazionale. Tra i nuovi partecipanti: la rivista Domus, il Museo del Novecento, la Veneranda Fabbrica del Duomo, il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, l’Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, l’Istituto assistenziale Golgi Redaelli, il Museo Martinitt e Stelline, per citare soltanto le nuove adesioni nel milanese.



In apertura si terrà un convegno, venerdì 18 ottobre, nella sala conferenze del Civico Archivio Fotografico di Milano al Castello Sforzesco, a cui parteciperanno studiosi e fotografi di ambiti disciplinari diversi perché il binomio memoria-oblio caratterizza riflessioni filosofiche, scientifiche, storiche e sociologiche sulle modalità di accesso e di formazione della conoscenza, con l’immagine che assume un ruolo centrale in relazione alla costruzione e trasmissione del sapere attraverso il web e le tecnologie di comunicazione.



Da sabato 19 a domenica 27 ottobre, grazie ad un calendario di aperture straordinarie, sarà possibile visitare collezioni fotografiche di archivi, musei e fondazioni oltre a numerosi studi di fotografi professionisti che aderiscono all'iniziativa, accompagnati dai conservatori e curatori. Tutti gli incontri saranno gratuiti (previa prenotazione obbligatoria) e rivolti a un pubblico non soltanto specialistico, con proposte dedicate anche alle scuole.