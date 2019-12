Area B, avanti piano Le 10 nuove telecamere slittano a fine gennaio

Avanti piano. In principio era agosto, poi novembre, inizio dicembre, «entro l'anno» e invece slitta alla fine di gennaio l'attivazione delle prossime dieci nuove telecamere di Area B. Un inasprimento della ztl antismog sotto le feste avrebbe scatenato le ire dei commercianti, ma non c'è stato bisogno di innescare il match. Il Comune ha ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dei Trasporti ad avviare le operazioni di pre-esercizio che scatteranno solo dopo Natale e dureranno obbligatoriamente trenta giorni. La mappa di Area B quindi dovrebbe allargarsi non prima di fine gennaio. E mancherà poco a quel punto al primo anniversario.

Dallo scorso 25 febbraio ad oggi sono attive solo quindici telecamere tra via Anassagora, Pirelli, viale Sarca, via Giuditta Pasta, Gallarate, Tofano, Basilea, Zurigo, Gonin, Baroni, Cassinis, Rogoredo, Carlo Feltrinelli, Mecenate, Fantoli.

Gli impianti che cominceranno a multare dopo i trenta giorni di «rodaggio» sono collocati invece in via Corelli, Camillo e Otto Cima, Rubattino, Caduti di Marcinelle, Monneret de Villard, Carnia, Palmanova e Palmanova altezza ponte della ferrovia, Cambini e Clitumno.

É già in corso la posa dei varchi successivi e la gara per l'acquisto di ulteriori 99 telecamere che saranno installate a partire da inizio 2020, l'attivazione avverrà gradualmente per blocchi, a regime la corona della seconda «cerchia» antismog dopo Area C sarà composta in totale da 187 occhi elettronici.

L'ingresso in Area B dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, era vietato inizialmente ai veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e quelli a benzina Euro 0. Dallo scorso primo ottobre è scattata un'altra stretta, lo stop è stato esteso ai veicoli diesel Euro 4 e ai ciclomotori e motocicli a gasolio Euro 0 e 1. Va detto che tra un avvio soft e i cinquanta pass di libero accesso assegnati indistintamente a residenti e non, secondo il primo bilancio sugli ingressi e le sanzioni compilato dal Comune lo scorso ottobre i multati risultavano solo un centinaio. Con l'aumento graduale delle telecamere ovviamente sarà più difficile, per chi ci ha provato fino ad oggi, fare strade alternative per dribblare gli occhi elettronici.

La prossima stretta scatterà nel 2024, con l'estensione del divieto ad entrare in Area B anche per i veicoli diesel Euro 5, e l'anno successivo saranno inclusi gli Euro 6.

