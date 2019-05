Milano, minorenne violentata per anni dal patrigno. Arrestato l'orco

E’ stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore un uomo di 61 anni. La ragazzina molestata sessualmente dall’uomo sarebbe la figlia della compagna di costui. La madre della vittima non si era mai accorta di nulla. Per anni una adolescente residente in un paese nella zona a sud di Milano, sarebbe stata violentata sessualmente dal patrigno, ovvero il compagno della madre. Senza che la donna si accorgesse di quanto stava accadendo sotto i suoi occhi. La terribile violenza sarebbe venuta alla luce grazie a un incontro scolastico tra docenti e alunni. I temi affrontati dagli studenti erano svariati, dall’integrazione sociale ad altre problematiche quotidiane.

La ragazzina, che forse ha trovato nel professore una persona di cui fidarsi e alla quale poter raccontare quello che da anni stava subendo, ha deciso di aprirsi e confessare tutte le violenze subite. Immediatamente l’insegnante si è rivolto alle forze dell’ordine e ai servizi sociali per denunciare quanto scoperto. I carabinieri della caserma di Melegnano hanno aperto una indagine e hanno ascoltato la presunta vittima in separata sede. Dopo il colloquio con la minore è scattata una perquisizione a casa dell’uomo indagato.

Da quanto emerso i carabinieri non avrebbero trovato nulla di compromettente nell’abitazione per inchiodare il 61enne. Ma il giorno seguente il presunto orco si sarebbe presentato spontaneamente in caserma confessando i suoi reati. L’uomo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale. La madre della giovane in tutti questi anni non avrebbe mai sospettato nulla. Per il momento la vittima è stata allontanata da casa e trasferita in una comunità. Avrà bisogno certamente di molto aiuto da parte di professionisti per cercare di dimenticare, o almeno affrontare, l’incubo che per molto, troppo tempo ha vissuto.