Arriva «Bookcity», è la festa dei libri

Bookcity, la tanto attesa «maratona» del libro, parte ufficialmente oggi con dei numeri da mal di testa: 3000 autori in più di 1500 eventi gratuiti e 250 sedi che fino a domenica ospiteranno scrittori, filosofi e artisti da tutto il mondo. Il via verrà dato questa sera alle 20.30 al teatro dal verme con l'evento «Convivenze»: Ospite d'onore, a cui verrà consegnato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il Sigillo della Città, è il romanziere basco Fernando Aramburu, già vincitore di un premio Strega Europeo che converserà con lo scrittore Paolo Giordano. A seguire la narratrice e saggista Michela Marzano con un intervento sul tema delle convivenze e i versi di Simone Savogin, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Italia's Got Talent. Innumerevoli, nei prossimi giorni, saranno gli autori protagonisti della fortunata manifestazione che quest'anno giunge alla sua ottava edizione: a cominciare dai due Premi Nobel, Wole Soyinka (per il focus Afriche) e Svjatlana Aleksievi (per l'undicesima Conferenza Mondiale Science for Peace), ma anche personaggi di spicco come André Aciman, Robert Harris, Etdgar Keret, Cees Nooteboom. Riflettori puntati anche sul Friendship Tour, che celebrerà la prima tappa proprio a Milano, con quattro grandi autori britannici come Lee Child, Ken Follett, Kate Mosse e Jojo Moyes che discutono sulla Brexit.

Per la prima volta, inoltre, BookCity presenta un focus tematico, dedicato alle Afriche, con oltre 100 eventi. E dopo il gemellaggio con Dublino celebrato lo scorso anno, prosegue il percorso di Milano Unesco Creative City per la Letteratura: città ospite quest'anno è Barcellona, la cui scena letteraria ed editoriale sarà rappresentata tra gli altri da Ildefonso Falcones ed Eduardo Mendoza. Tantissimi i temi: anche quello, attualissimo, delle crisi finanziarie. Come nascono? È possibile prevederle? A queste e altre domande risponderà all'Università Bicocca (ore 10, Aula Martini, Edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo, Milano) Maurizio Novelli, gestore di Lemanik, in un incontro con Morya Longo, giornalista de Il Sole 24 Ore, e Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell'Università degli studi di Milano Bicocca.

LaF, TV di Feltrinelli, sarà invece protagonista da venerdì a domenica con quattro esclusivi incontri aperti al pubblico dedicati a documentari e serie tv legati alla grande letteratura. Si inizia al Museo della Scienza con gli scrittori Marco Malvaldi e Licia Troisi e l'editore Sergio Fanucci che introducono e commentano l'anteprima per il pubblico dei primi due episodi di «La Guerra dei Mondi», la miniserie-evento BBC tratta dal romanzo pietra miliare della fantascienza di H.G. Wells. Sabato, a 30 anni dalla scomparsa di Georges Simenon e a 90 anni dalla creazione del leggendario personaggio del Commissario Maigret, presso la Sala Carroponte dei Frigoriferi Milanesi sarà proiettato «Maigret al Picratt's», episodio tratto dalla serie tv con protagonista Rowan Atkinson; a seguire, un incontro con John Simenon, figlio dello scrittore e produttore esecutivo della serie.

Domenica, infine, alle 14, il Museo della Scienza ospita l'anteprima tv di «Le avventure del Lupo - La storia quasi vera di Stefano Benni», il documentario che racconta la vita dello scrittore bolognese con l'aiuto dei compagni e amici Daniel Pennac, Alessandro Baricco e Angela Finocchiaro. L'ultimo incontro è dedicato ad Alda Merini, domenica alle ore 16 presso la sala Café Rouge del Teatro Franco Parenti, con la proiezione del primo episodio di «Fuoco sacro - Il talento e la vita», in cui lo scrittore Paolo Di Paolo racconta quattro grandi autori del '900 interpretati da altrettanti attori. Tanti gli eventi anche alla libreria Hoepli: sabato alle 16.30 Rob Iliffe presenterà il suo volume «Newton. Il sacerdote della natura», dialogando con Gian Arturo Ferrari. Sempre sabato, a Cascina Cuccagna, l'associazione Azione contro la Fame lancia il premio letterario «Libri contro la Fame». MdM