Arriva San Lorenzo. La notte dei desideri: ecco dove sognare

È conto alla rovescia per la notte di San Lorenzo, la più emozionante dell'anno, quella che evoca desideri e accende speranze. Scocca domani l'ora delle Perseidi, le cosiddette stelle cadenti, che la tradizione cristiana identifica nelle lacrime del santo ovvero le lacrime del santo diacono di Roma. Trattasi per la scienza di «sciame meteorico», fenomeno che si verifica quando la Terra, nel suo moto orbitale intorno al Sole, attraversa l'orbita di una cometa che ha lasciato una scia di detriti. Entrando a contatto con l'atmosfera a una velocità di alcune decine di chilometri al secondo, questi piccoli frammenti di roccia (meteoroidi) sono bruciati per attrito con l'atmosfera, lasciando spettacolari scie luminose. Il fenomeno cosmico avviene in questi giorni, ma la tradizione identifica il suo culmine proprio nella notte del 10 agosto, cioè domani.

Poteva Milano farsi trovare impreparata? Neanche a dirlo, anche se l'osservazione delle stelle nelle grandi città è reso normalmente difficoltoso a causa dell'inquinamento luminoso. L'optimum sarebbe contemplare il cosmo immersi nella natura, magari dotati di un bel telescopio. Tuttavia festa sarà anche a Milano e l'organizzazione quest'anno si avvale di luoghi magici dove ritrovarsi per osservazioni guidate ma anche eventi musicali, conferenze e cinema. Quest'anno uno degli epicentri sarà il Castello dove, nell'ambito dell'Estate Sforzesca si terrà il raduno del Circolo degli Astrofili di Milano armati di telescopi. Il Cortile delle Armi del Castello diventerà quindi un luogo di contemplazione alla ricerca dei fuochi d'artificio del cosmo, ma non solo; a far da sottofondo ci sarà la serata Balliamo al Castello che alternerà il dj-set di La Rochelle alle osservazioni guidate di stelle, Luna e pianeti. Per gli amici delle stelle, un altro appuntamento è al Planetario Hoepli dove - dopo l'evento di ieri Calici di Stelle, tra degustazioni di vini e osservazioni della volta celeste all'aperto negli adiacenti giardini Indro Montanelli - si terrà domani alle 21 la conferenza intitolata «Stelle e desideri». Uscire dal centro metropolitano, si diceva, rende tuttavia più agevole e romantica la ricerca delle Perseidi sulla volta celeste; e allora nell'hinterland sono previsti appuntamenti ad hoc. In primis, nelle cascine che circondano Milano, come la Cascina Martesana, che la notte tra domani e domenica ospita un suggestivo Sleeping Concert di San Lorenzo, tra musica ambient, chill & down tempo; oppure la Cascina Linterno al Parco delle Cave, con la sua consueta Serata di Fantastronomia, in programma domani per imparare qualcosa di più sul cielo notturno e osservare stelle e pianeti al telescopio.

Ma la notte di San Lorenzo può essere anche accompagnata, perchè no, da un film, approfittando delle arene all'aperto presenti in città. Ottime location sono quelle della rassegna AriAnteo, tra Palazzo Reale, Chiostro dell'Incoronata, Chiostro dell'Umanitaria; ma si può incrociare una stella cadente anche stando in cuffia al Mare Culturale Urbano e un po' più in alto, al cinema sui tetti della Galleria. Fuori città, celebreranno San Lorenzo i festival musicali Carroponte e Parco Tittoni, con dj set e telescopi puntati sulla volta celeste. RC