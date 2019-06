Arriva il Solstizio d'estate, gli Orti botanici fanno festa

Si avvicina la giornata più attesa dell'anno da tutti gli amanti delle stelle e della natura, la giornata del sole e della vita: venerdì si celebra il solstizio d'estate, e la Rete degli Orti Botanici della Lombardia festeggia, per il 16esimo anno, in grande stile con un cartellone di appuntamenti fino al 23 giugno.

E così l'Orto botanico di Bergamo «Lorenzo Rota», gli Orti Botanici milanesi di Brera e Città Studi, l'Orto Botanico di Pavia, il Giardino Botanico Alpino «Rezia» di Bormio, il Giardino Botanico «G.E Ghirardi» di Toscolano Maderno (Brescia) e Villa Carlotta Museo e Giardino Botanico a Tremezzina (Como), apriranno le proprie porte a grandi e bambini, ad appassionati e curiosi, per mostrare tutta la meraviglia delle piante e dei fiori con un unico comun denominatore: la potenza benefica della natura. Le iniziative organizzate in ciascun Orto consentiranno di dialogare con i ricercatori e con gli esperti del mondo green e, soprattutto, mostreranno tutta l'energia con cui piante e fiori contribuiscono alla sopravvivenza del pianeta, anche indipendentemente dalla presenza umana.

In particolare, l'Orto Botanico di Brera dell'Università degli Studi di Milano propone per il 22 giugno, alle ore 10.30, «ArteHorto family», ovvero un percorso espositivo tra arte e natura in collaborazione con la Pinacoteca di Brera, con l'intenzione di guidare le famiglie alla scoperta del filo verde che unisce le opere d'arte della Pinacoteca e le piante che crescono nell'Orto Botanico (per prenotazioni https://pinacotecabrera.org/proposte-educazione/arte-orto-family-giugno-2019/).

Nel pomeriggio sono previsti, alle 14,30, un corso di pittura botanica della durata di circa due ore, a cura della pittrice botanica Renata Bonzo (prenotazione obbligatorie tramite e-mail a ortobotanicodibrera@unimi.it entro il 20/06) Sempre nel pomeriggio, alle 15 e alle 16,30 sono fissate visite guidate ai segreti dell'Orto botanico e all'arboreto (prenotazione sul posto 10 minuti prima dell'orario di inizio della visita). All'Orto Botanico Città Studi dell'Università degli Studi di Milano, da non perdere, il 21 giugno dalle 17, l'apertura straordinaria serale. All'interno dell'Orto Botanico è possibile trovare, oltre al consueto banchetto della biodiversità, una serie di postazioni dedicate all'osservazione scientifica al microscopio, che promettono sempre nuove inaspettate visioni.

In aggiunta a ciò, inserita nelle attività proposte all'interno dell'Orto, l'osservazione di uno scheletro (in plastica) conquistato progressivamente dalla vegetazione, utilizzato come elemento d'aiuto nelle indagini poliziesche, per avvicinarsi all'affascinante tema della botanica forense. Attività a cura dei ricercatori del dipartimento di bioscienze. Sempre il 21, alle 18, lo spettacolo teatrale «Io, Ofelia, donna delle erbe e teatrante», spettacolo teatrale multisensoriale per adulti e famiglie, a cura di Margaret Rose, con Gilberta Crispino, regia di Donatella Massimilla (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all'interno dello spazio didattico).