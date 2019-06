Ascona e Lugano come New Orleans Un mare di note nel Canton Ticino

Luca Testoni

Entra nel vivo oggi la stagione dei festival musicali estivi nel Canton Ticino. Ad aprire le danze è JazzAscona. Il festival in riva al Lago Maggiore, in programma fino al 29 giugno ha in scaletta 200 concerti con un occhio di riguardo per il panorama jazzistico e in particolare per la scena di New Orleans. I must: le due esibizioni, il 28 e il 29, della New Orleans Jazz Orchestra; quella del pianista di origini giamaicane Monty Alexander, che omaggerà Nat King Cole il 27; lo show del trombettista Leroy Jones (il 25); e l'esibizione della 93enne vocalist di Memphis Othella Dallas (il 23). Stasera il primo show con l'accoppiata Sergio Caputo-Francesco Baccini, alle prese con un progetto nel segno dello swing ironico e meticcio. Inizio con il botto, invece, per il mega contenitore luganese Longlake Festival. Il 28 giugno è atteso, in piazza Riforma, Francesco De Gregori, con un'orchestra di 40 elementi. Più in là, il 26 e 27 luglio, al Parco Ciani, nell'ambito dell'happening Roam Festival, concerti per l'elettronicista tedesco Apparat e i rocker britannici White Lies. A inizio luglio ecco la tre giorni di live gratuiti targati Estival Jazz, di scena in piazza Riforma a Lugano. Il 4 luglio occhi e orecchie puntate sul crooner di casa nostra Mario Biondi e sul pianista-chitarrista congolese Ray Lema; il giorno successivo spazio al jazz di Billy Cobham e della cantante inglese Zara McFarlane, più il samba di Mart'nália, musicista cantante brasiliano; il 6 luglio, infine, il grande bassista Usa Marcus Miller, la band del trombettista luganese Franco Ambrosetti; e la fusion (mix di flamenco, salsa e jazz) degli spagnoli Patax. Non solo cinema in piazza Grande a Locarno. Dall'11 al 21 luglio proprio qui andrà in scena Moon&Stars, un festival che punta da sempre sui big del pop internazionale. Première (l'11) con Eros Ramazzotti; il 12 triplo show con la rivelazione elvetica di Eurovision Song Contest 2019 Luka Henni, l'artista R&B statunitense Jason Derulo e Sfera Ebbasta; il 13 Il Volo e la cantautrice soul britannica Emeli Sandé; e il 14 serata tutta tedesca con Nena e Anres Bourani. In cartellone anche Aloe Blacc e Christina Aguilera (il 15); Liam Ghallagher e Snow Patrol (il 17); e Joss Stone e Jamiroquai il 20. Infine, il Vallemaggia Music Blues. In programma dal 12 luglio all'8 agosto a Cevio e dintorni, si celebrano, tra le altre cose, i 50esimo anniversario del festival di Woodstock con Miller Anderson Band e i Creedence Clearwater Revived (il 24 luglio) e Ten Years After (il 25).