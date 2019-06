Atm, Consiglio approva gli sconti per disabili

È iniziata con un pesante momento di tensione tra l'esponente della Lega, il consigliere Massimiliano Bastoni, e il sindaco Giuseppe Sala la seduta del Consiglio comunale di ieri pomeriggio convocata per continuare la discussione delle nuove tariffe del trasporto pubblico che prevede anche l'aumento del biglietto ordinario a 2 euro. Un botta e risposta che la dice lunga sul clima «elettrico» che si respira in aula. Sulla delibera pesano ancora centinaia di emendamenti, oltre 300, e la seduta è convocata fino a mezzanotte. Ancora non sembra esserci un accordo tra maggioranza e opposizione per far decadere gli emendamenti e approvare il documento. Il consigliere della Lega, Massimiliano Bastoni, ha attaccato il sindaco perché, a suo dire, aveva rilasciato delle dichiarazioni che parlavano di un accordo trovato. Il primo cittadino ha subito replicato: «Non è accettabile che vengano messe in bocca al sindaco parole che non ha detto. È una cosa che va al di là del ruolo delle parti ed entra nei rapporti interpersonali - ha sbottato -. Chiedo a Bastoni di documentare con una registrazione la cosa. Io non ho detto in nessun momento che l'accordo era fatto, un episodio di una gravità straordinaria che traccia un solco profondo nel dialogo istituzionale», ha concluso Sala.

Nel tardo pomeriggio intanto è stata approvata all'unanimità la proposta di riduzione del costo dell'abbonamento annuale per invalidi, sia civili che per incidenti sul lavoro avanzata dalla consigliera Cinque Stelle Patrizia Bedori. L'emendamento prevede che lo sconto non sia legato alla percentuale di disabilità del soggetto invalido quanto al reddito: l'abbonamento annuale per chi ha un reddito inferiore agli 11.557 euro annui scende da 147 euro a 100 euro, mentre per chi ha un reddito superiore a tale cifra, si riduce dagli iniziali 214 euro annui a 150 euro.

Tra gli altri emendamenti approvati la possibilità di far viaggiare gratis gli animali da compagnia, il blocco del costo degli abbonamenti annuali per tre anni, e il biglietto breve, che però non è stato definito nelle sue caratteristiche. Sempre la Lega con il capogruppo Alessandro Morelli ha presentato una mozione finalizzata a destinare il 10 per cento dei 43 milioni di euro determinati dall'aumento del biglietto a due euro per «aumentare la sicurezza dei dipendenti Atm e combattere l'evasione del biglietto». Per il capogruppo del Pd Filippo Barberis «il tema può essere affrontato solo dopo che è stata votata la delibera».

RC