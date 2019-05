"Atm recupera solo una multa su due"

Nel 2018 il personale Atm ha erogato 296.134 sanzioni, di cui 200.415 sui mezzi di superficie e 95.719 in metropolitana. Ma «in totale, sull'intera rete, le multe effettivamente pagate sono meno della metà il 48,9 per cento». A denunciarlo il consigliere comunale e regionale Silvia Sardone, ora candidata alle elezioni europee di domenica, presentando i risultati di un'interrogazione presentata al sindaco Giuseppe Sala e all'assessorato competente. Un bilancio secondo il quale risulta che sono 400 le multe che ogni giorno non vengono riscosse dopo essere state comminate a chi viaggia senza biglietto. «Dai dati che ho ricevuto in risposta alla mia interrogazione in Comune - spiega Sardone - ho scoperto che è soprattutto sui mezzi di superficie che dilaga l'evasione, visto che solo il 45,2 per cento delle multe viene riscosso a fronte del 56,7 per cento delle sanzioni riscosse in metropolitana». Il che significa che dalla mancata riscossione delle multe comminate sui mezzi di superficie, l'ammanco raggiunge i 3,3 milioni di euro, a cui va aggiunti un altro milione e 500mila euro per le mancate riscossioni in metropolitana, per un totale di 4,8 milioni di mancato incasso. Così Silvia Sardone, consigliere comunale e candidata alle Europee con la Lega. «Anziché aumentare il biglietto Atm a 2 euro - la richiesta - il sindaco Sala dovrebbe pensare prima di tutto a combattere l'evasione, ripristinando il bigliettaio a bordo dei mezzi di superficie dove l'evasione è più alta. Ovviamente questi dati non tengono conto di tutti i portoghesi che scavalcano i tornelli o viaggiano senza regolare biglietto e non vengono multati perché se ne fregano degli inviti a timbrare il biglietto da parte dei dipendenti Atm: i sindacati dei lavoratori, a tal proposito, di continuo lamentano la mancanza degli strumenti necessari per far rispettare le regole e per di più sono spesso vittime di aggressioni. I mancati introiti continua Sardone potrebbero essere impiegati per la sicurezza dei dipendenti e soprattutto potrebbero evitare il rincaro dei biglietti deciso dalla giunta Sala, tra l'altro concomitante all'avvio di Area B. Considerato anche questo buco da quasi 5 milioni di euro, è evidente che aumentando il ticket a 2 euro i cittadini milanesi onesti continueranno a pagare due volte: per sé e per chi viaggia a scrocco. La giunta, anziché continuare a mettere le mani nelle tasche, si preoccupi di contrastare con efficacia l'evasione».