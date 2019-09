Atmosfere "lounge" per Brahms & C.

Multimediale, informale e multisensoriale. La nuova stagione di Milano Classica per «Palazzina Liberty in Musica» quest'anno cambia pelle, anzi reinventa il suo modo di presentarsi. Si ascolterà pure in un'atmosfera lounge che trasfigura del tutto la Palazzina: note, danza, racconto uniti a un calice di vino e a una selezione di raffinata patisserie. La stagione, 37 serate dal 22 al 28 giugno, sarà varata domenica alle 18,30 con la prima delle tre produzioni che vedranno coinvolto il giovane talento della bacchetta italiana, Beatrice Venezi, direttore del progetto #TheSymphonicExperience di Milano Classica nonché testimonial di questa stagione di novità. Il programma dell'inaugurazione è dedicato al Novecento di Ravel, con l'esecuzione di Pavane pour une infante défunte e Le tombeau de Couperin, e di Stravinskij, con Pulcinella, suite da concerto. I neoclassicismi e neobarocchismi di Ravel e Stravinsky, sotto la bacchetta di una figura innovativa della direzione d'orchestra come Beatrice Venezi, aprono una stagione che esplora il passato sognando il futuro. Già, proprio così: tra gli ensemble c'è Kemana (6.10). Numerosi e di grande prestigio i solisti, come la virtuosa russa Valentina Lisitsa (15.03) che proporrà il Quinto Concerto Imperatore di Beethoven, la star del barocco Amandine Beyer (17.05), il flautista Giampaolo Pretto (17.11) e la pianista argentina Ingrid Fliter (21.06) che si esibirà nel Primo Concerto di Chopin proprio nel giorno della Festa della Musica.

A inaugurare gli appuntamenti cameristici sarà il Trio Kanon (29.09) con un incontro con gli artisti dove nell'interpretazione dei Trii di Brahms e Dvoák musica e racconto si fondono in un'esperienza di divulgazione partecipata. In cartellone pianisti di livello internazionale come Vanessa Benelli Mosell (03.05), Maurizio Baglini (15.12), Roberto Prosseda (02.02) e la diciottenne Ginevra Constantini Negri (23.02 e 07.06), recentemente nominata «Alfiere della Repubblica Italiana» per l'impegno nella diffusione del patrimonio pianistico italiano, ed entrata nella top 100 degli italiani «innovatori nella musica» secondo Forbes.